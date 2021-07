WiFi 6.0 chega ao Vale do Paraíba

Linktel e Imax iniciam projeto tecnológico em Aparecida

As operadoras de telecomunicações Linktel e Imax implantaram a primeira parte do seu projeto de WiFi 6.0 no município de Aparecida, estância turística localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O Centro de Atendimento ao Romeiro e a Nova Galeria Recreio são alguns dos locais com o serviço. Os dois ambientes possuem lojas e praça de alimentação para os devotos e turistas que visitam a cidade santuário.

WiFi 6.0

O sistema WiFi 6.0 é uma tecnologia de última geração de alta banda que garante uma conexão com eficiência, flexibilidade e estabilidade conseguindo transmitir informações com velocidade recorde. Trata-se de uma rede adequada para a utilização de dispositivos móveis. “Podemos realizar conexões com mais de dois mil usuários na rede ao mesmo tempo. Nossa meta é ampliar a rede de cobertura na cidade e na região do Vale do Paraíba”, explica André Ferreira, diretor de implantação da Linktel.

Linktel

O Centro de Apoio ao Romeiro é o principal espaço de alimentação, e compras da cidade santuário de Aparecida, localizada a 168 quilômetros da cidade de São Paulo. Conhecida pela Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o município recebe em média mais de 15 milhões de visitantes por ano. A Linktel espera expandir sua atuação em Aparecida e em outras cidades da sua região conhecida como Vale do Paraíba, local de importantes polos tecnológicos como São José dos Campos e Taubaté. “Trata-se de uma das regiões mais significativas do estado de São Paulo. Nossa pretensão é expandir nossos clientes em Aparecida e em cidades próximas. São mercados que precisam de uma abrangência e conectividade de primeiro mundo”, finaliza Ferreira.

Imagem de methodshop por Pixabay