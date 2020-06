Como deixar a empresa 100% ativa em home office?

Confira as nossas dicas para ter um home office produtivo na quarentena

A pandemia de coronavírus fez com que muitas empresas tivessem de colocar os funcionários em home office para continuarem funcionando. Como esse modelo de trabalho ainda pode ser uma novidade, viemos trazer dicas para melhorar o desempenho dos colaboradores em home office.

O home office já era uma tendência mundial do mercado nos últimos anos. Assim, o surto de COVID-19 veio para aumentar exponencialmente o número de empresas adeptas do modelo.

Uma pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas) aponta que 30% das companhias brasileiras deve manter o home office no pós-pandemia. Confira, abaixo, nossas dicas para manter sua empresa 100% ativa neste regime:

Faça videoconferências

Uma maneira de continuar se comunicando com os demais colaboradores da empresa é por meio das videoconferências. Aplicativos, como o Zoom, dispõem desse tipo de serviço. Ele é uma forma de manter contato humanizado com toda a equipe para discutir estratégias e implementar ações neste período.

Dependendo do tamanho e dos recursos da sua empresa, você consegue contratar serviços com excelente custo-benefício para promover videoconferências em alta qualidade. Basta que seus colaboradores tenham internet, um fone de ouvido e deixem a webcam do notebook ligada para começar a reunião.

Digitalize documentos e automatize marketing e vendas

Nesse momento, é ainda mais fundamental aproveitar toda a tecnologia possível para otimizar o trabalho. Assim, é hora de aposentar os documentos impressos! Aproveite esse período para digitalizar tudo o que seja possível. Além disso, utilize os diversos softwares de automação de marketing e vendas.

Existem aplicativos de computação em nuvem, serviços de CRM, envio de e-mails, sistemas de pagamentos e tudo o que sua empresa precisa para otimizar as estratégias de marketing e vendas. É essencial que você adote as melhores soluções para o seu negócio e capacite rapidamente os seus colaboradores para usá-las.

Estipule prazos de entrega e contato

O trabalho em home office deve ser orientado pelos prazos de entrega e de contato. Deixe isto claro para os seus colaboradores. Assim, você consegue desenvolver suas estratégias nos momentos certos para garantir mais vendas.

O contato com os clientes também deve ser orientado pelos prazos, por isso, não deixe nenhum cliente esperando resposta on-line. Tenha a certeza do comprometimento dos seus colaboradores no home office para que as ações sejam cumpridas na meta estipulada.

Defina prioridades diárias

Uma boa dica para manter a sua empresa sempre ativa é começar o dia definindo as prioridades diárias. Essa é uma maneira de guiar a rotina dos seus colaboradores no home office. Dessa forma, eles já começam o dia sabendo o que precisam fazer.

Dê suporte para os colaboradores

Outra dica excelente é dar suporte para os colaboradores. Isso inclui custear plano de internet, celular e equipamentos necessários para que eles se mantenham conectados no horário combinado, desenvolvendo as tarefas pedidas com rapidez e excelência.

Os colaboradores são a base da sua empresa. Eles que lidam diretamente com os clientes, por isso devem ter todo o suporte necessário para o desempenho de seus trabalhos. Isso também ajuda a aumentar a produtividade e o nível de satisfação dos funcionários.

Fortaleça os canais de comunicação do seu negócio

A nossa última dica visa atrair mais clientes e manter a clientela já fidelizada ao seu negócio. Em tempos de pandemia, as compras on-line estão bombando, então, você precisa fortalecer os seus canais de comunicação.

Busque montar uma estrutura de vendas com o melhor custo-benefício para o seu negócio. Existem muitas soluções escaláveis com preços atrativos. Você também pode, claro, reforçar as redes sociais e a comunicação com os clientes via chat e aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Telegram.