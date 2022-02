Maestro Investimentos em Plena Expansão pelo Brasil recebe Selo de Assessoria Private

– selo consolida maestria no atendimento ao cliente private –

A Maestro Investimentos começou 2022 em plena expansão mirando R$ 25 bi sob custódia para os próximos cinco anos. Em São Paulo, se instalou em novo escritório mais amplo, na Vila Olímpia. Nestes primeiros dois meses do ano, aumentou a área de cobertura com a fusão de escritórios no interior de São Paulo, em São José dos Campos e abertura de uma nova unidade em Alfenas, Minas Gerais. A ideia é levar para estas regiões uma assessoria especializada e de qualidade focada no cliente com exclusividade, isto é, oferecer a melhor estratégia para a realidade de quem investe.

E isto será apenas o começo de acordo com a Head de Expansão, Soraia Petris – “O objetivo é expandir por todo o Brasil. Ainda neste primeiro semestre iremos atender clientes em Tocantins e Goiânia. Ao mesmo tempo que estamos estudando outras praças que entendemos que são relevantes” -.

A Expansão da Maestro Investimentos está sendo trabalhada em várias frentes.

“Queremos expandir, mais que isso, buscamos pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito. Buscamos novos sócios e entendemos que os nossos clientes são os assessores, por isso construímos um modelo completo, para que eles possam se sentir confortável no atendimento com seus clientes, ajudando a proporcionar um atendimento diferenciado por todo o Brasil”, pontuou Soraia.

A Maestro foi fundada em 2018 e é formada por profissionais vindos de Private Banking para preencher uma lacuna deixada pelos grandes bancos, o de atender de maneira completa e imparcial clientes de alto padrão aquisitivo. Com a boa expertise dos profissionais cresceu rapidamente como Agente Autônomo de Investimentos. A proposta desde o início foi oferecer um atendimento plenamente private.

Selo de Assessoria Private

A estratégia de atendimento ao cliente tem dado certo. O cofundador da Maestro Investimentos, Bruno Pereira, CFP@, recebeu no dia 07 de fevereiro, da XP Inc, o Selo de Assessoria Private, que é o reconhecimento dedicado aos profissionais de alto nível, especializado no atendimento de grandes investidores.

“Este selo é um reconhecimento ao trabalho de excelência que estamos realizando e mostra que estamos no caminho certo. Consolida o nosso compromisso de oferecer a estrutura adequada e serviços personalizados para os nossos clientes private”, comentou Bruno Pereira.

Somente com a recente expansão regional, a Maestro Investimentos passou a ter R$2,3bi sob assessoria e contar com um time de 80 profissionais.

“Com relação aos agentes autônomos, nosso escritório apresenta a melhor estrutura para um assessor atender o cliente. É apresentado a ele, um modelo de sociedade bem estruturado. Nosso equity é bem distribuído porque acreditamos que é a forma mais genuína de manter o negócio e construir uma empresa com pessoas engajadas e comprometidas, com alto nível de atendimento ao cliente private”, explicou a Head de Expansão.

No nicho private, a Maestro Investimentos acredita no potencial de crescimento não somente prestando serviços à pessoa física, mas também realizando atendimentos personalizados para empresas.

“A ideia é atender conjuntamente o segmento pessoa física e jurídica. Vamos focar no que for importante para o nosso cliente e oferecer estratégias personalizadas para trazer a melhor experiência em investimentos para quem assessoramos”, disse Soraia Petris.

O mercado sinaliza que o dinheiro do cliente seja pessoa física ou jurídica está cada vez mais saindo dos bancos para as corretoras. A Maestro Investimentos está preparada para fazer essa transição para o investidor e há grande potencial nas regiões que passaram a atuar com esta expansão inicial na cidade de São José dos Campos, localizada entre o eixo São Paulo/Rio de Janeiro e no Estado de Minas Gerais.

São Paulo: Rua Gomes de Carvalho, 1108, 14º andar – Vila Olímpia. (11) 3164-3575.

S. José dos Campos: Av. Cassiano Ricardo, 319, 21º andar- Jd. Aquarius. (12) 3322-8919. (@maestro.investimentos).