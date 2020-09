Chega ao mercado novo distribuidor de arrasto com alta capacidade de carga e 100% em aço inox

Nova linha Taurus Robust da MP Agro Máquinas Agrícolas possui três modelos diferentes de equipamentos com até 30.000kg de carga total

A busca por máquinas mais produtivas e rentáveis no campo, tem se tornado cada vez maior. Por isso, as empresas do ramo buscam inovar e desenvolver tecnologias e ferramentas que facilitem esse trabalho e o torne também mais barato. A MP Agro Máquinas Agrícolas, de Ibaté, São Paulo, especialista em distribuidores de fertilizantes em aço inox, com esse objetivo lança a Linha Taurus Robust. A grande novidade é a alta capacidade de carga do equipamento desenvolvido 100% em inox.

“Esta é uma demanda que recebemos dos próprios clientes, principalmente de grandes grupos. Com a presença de tratores maiores no campo, a nova linha foi projetada pensando nos produtores mais exigentes em relação a produtividade, uma máquina que devido a sua alta capacidade de carga possibilita menos paradas para abastecimento, maior disponibilidade operacional e consequentemente melhor produtividade diária no campo”, destaca o diretor presidente da empresa, Douglas Peccin. A Taurus Robust foi projetada para unir grande capacidade de carga, alto rendimento, durabilidade e tecnologia. A nova linha de equipamentos é formada por três modelos de capacidade de carga, 20.000kg, 25.0000kg e 30.000 kg. No portfólio da empresa até então, os distribuidores de arrasto tinham até 12.000kg de capacidade, e agora, com a Linha Robust, o produtor pode contar com uma capacidade de carga quase 3 vezes maior comparado ao modelo 12.000.

Este tipo de implemento é indicado principalmente para quem quer economizar em hora/máquina, uma vez que conforme destaca o profissional da empresa, sua alta capacidade e robustez permitem que o distribuidor trabalhe muito mais tempo e tenha que realizar menos paradas para carregamento. A empresa já prepara uma campanha de vendas para os próximos dias, assim o cliente interessado pode garantir a entrega das primeiras unidades em sua fazenda no começo de 2 021.

Outras especificações da máquina







Para garantir mais agilidade e precisão no uso do equipamento, os modelos dessa linha são dotados de agricultura de precisão embarcada, permitindo realizar aplicações através de taxa variável e desligamento de seção. “Os produtores já se deram conta dos benefícios gerados pela tecnologia embarcada em implementos. O uso da tecnologia na aplicação de fertilizantes, por exemplo, é algo essencial para facilitar a regulagem dos equipamentos, evitar desperdícios de insumos e ter o monitoramento das operações com informações precisas, garantindo assim maior produtividade com o menor custo”, afirma o diretor presidente da empresa, Douglas Peccin.

O sistema de esteira removível fabricado também 100% em aço inox, facilita a limpeza e por ser de inox não sofre com o efeito da corrosão, o que aumenta a vida útil do sistema. Desenvolvido para o trabalho com diversos produtos, como diversos corretivos e fertilizantes, o equipamento foi projetado para trabalhar o ano todo

Características exclusivas



O rodeiro foi projetado com sistema de rala copiadora de movimento, eixos cônicos de auto compensação e pneus de alta flutuação, o que permite maior estabilidade e baixa compactação de solo. Além disso, o equipamento possui um sistema de iluminação e câmeras integradas, um kit calibração e bandejas para teste, tela de proteção em inox, kit lona fácil de cobertura, tubulação hidráulica em aço inox, desligamento de seção automática, roletes da esteira em polipropileno com sistema de fácil encaixe.



Seguindo as outras linhas da marca, a Taurus Robust, tem estrutura 100% em aço inox de alta durabilidade, incluindo chassi, elevando a vida útil do equipamento em pelo menos cinco vezes mais comparado as máquinas oferecidas pelo mercado, um diferencial que garante a durabilidade sem a necessidade de reparos causados por corrosão.

MP Agro Máquinas Agrícolas

MP Agro – Fundada em 2012 e com sede em Ibaté-SP, a empresa nasceu com o propósito de trazer as melhores e mais confiáveis soluções tecnológicas em inox ao mercado agrícola a partir da fabricação de distribuidores de fertilizantes para transformação de autopropelidos, de arrasto e também linha truck para caminhões, tornando-os mais eficientes e produtivos no campo. Possui seu portfólio de produtos voltados somente para distribuição de fertilizantes, o que os fazem especialistas no segmento.