Como começar a investir em criptoativos?

Saiba como ter alta performance e lucratividade em um mercado que não para de crescer

O mercado de criptoativos não para de crescer. Muitos levam em consideração os comentários de pessoas que são referências em finanças como Elon Musk, CEO da Tesla, e Jack Dorsey, CEO do Twitter, outros querem organizar finanças, vislumbrando novos ganhos.

O fato é que essa boa performance se materializa nos números. De acordo com dados da Receita Federal, o número de declarantes de criptoativos no imposto de renda cresceu mais de 6 vezes entre dezembro de 2019 e abril do ano passado, passando de 94 mil para 617 mil.

Ainda conforme monitoramento da Receita Federal, os investidores em criptoativos movimentaram valor equivalente a R$ 127 bilhões em 2020.

Entretanto, embora seja um setor que cresce em larga escala, os analistas do mercado financeiro avaliam que, para quem está começando, podem surgir algumas dúvidas como se é possível comprar criptoativos com o gerente do banco ou se a corretora de ações oferece ativos digitais.

Neste contexto, profissionais do ramo avaliam que, com o objetivo de educar o público e atrair mais investidores, é importante democratizar o acesso a informações, respondendo às principais dúvidas sobre o mercado de criptomoedas.

Como adquirir criptoativos?

O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora especializada, ou exchange, para que você tenha uma consultoria qualificada de uma corretora em criptomoedas. Neste contexto, os especialistas recomendam buscar aquelas que são referência no mercado e, principalmente, que não prometem resultados extraordinários a longo prazo, pois não é o que ocorre na prática.

Com a conta aberta, o investidor já pode começar a fazer análise no mercado, para fazer as captações mais adequadas aos seus objetivos.

Principais ativos do mercado

O mercado de criptomoedas conta com vários ativos. Um dos principais é o Bitcoin, moeda digital que é uma das pioneiras em potencializar a visibilidade das criptomoedas no mercado digital. A orientação é, antes de diversificar sua carteira, separar um percentual para compra de bitcoin.

Logo na sequência, aparece o Ethereum, plataforma de contratos inteligentes, que tem valor de mercado superior a US$ 400 milhões.

A sugestão dos analistas é destinar 75% do aporte financeiro para o bitcoin e 25% para o Ethereum. Outra orientação é, considerando que é um mercado bastante suscetível a oscilações, a dica é comprá-lo aos poucos.

Quais as vantagens de investir em criptomoedas?

Alguns dos benefícios apontados por quem atua no setor e alguns dos principais players do setor são:

Valorização

Embora seja um segmento com elevado nível de oscilação, a grande maioria das criptomoedas teve significativa valorização, gerando crescimento superior a 400%.

Privacidade e autonomia

O sistema de criptomoedas não é gerido por uma instituição financeira do governo, o que elimina qualquer possibilidade de interferência estatal.

Esse formato possibilita alcançar maior privacidade e autonomia nas operações, garantindo maior liberdade e celeridade nas negociações.

Acessibilidade

Como não há uma autoridade que regulamente as atividades inerentes às criptomoedas, você pode negociar suas moedas digitais em qualquer dia e horário.

Para isso, você só precisa de ter acesso a internet por um computador ou smartphone e executar as operações.