Nutrição comportamental com foco em doenças autoimunes é novidade em São José dos Campos

Mais do que uma dieta restritiva, entender o que se passa no dia a dia das pessoas e o que as leva a comer determinados alimentos. Essa é uma das vertentes da nutrição comportamental, uma nova área de atendimento que vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o país.

Essa técnica, conforme especialistas, foca na mudança de comportamento alimentar e nos fatores que influenciam essa mudança para que seja possível a construção de uma rotina de vida mais saudável e equilibrada, tanto físico como mentalmente, de forma eficiente e consistente.

Dra. Rebeca Lapinski

Em São José dos Campos, a Dra. Rebeca Lapinski é especialista no assunto e vem colecionado cases de sucesso com seus pacientes. O diferencial, segundo ela, é essa visão mais cuidadosa dos fatores mentais e emocionais de cada paciente. “A gente, enquanto especialista, tem que analisar o tipo de vida que cada paciente leva. O foco da consulta não é criar uma dieta restritiva, onde a pessoa acabe tendo aquele preconceito de dieta, mas sim fazer pequenas mudanças que sejam significativas e consigam melhorar seu tratamento. Nosso objetivo será trazer uma alimentação para que o paciente tenha qualidade de vida e consiga a tão sonhada remissão”, pondera.

Nutrição comportamental

Vale lembrar que além da área de nutrição Comportamental, o foco da especialista se estende para as áreas de Doenças Autoimunes e Reumatologia. “Sou portadora de fibromialgia, fator esse que me fez enveredar por essa área. Afinal de contas, sei mais do que nunca o quanto fatores como a dor podem impactar nos nossos hábitos alimentares”, explica Rebeca.

E os objetivos são alcançados de forma efetiva. Caroline Lira, de 34 anos, é portadora de Artrite Psoriática e fibromialgia, além de uma das pacientes da Dra. Rebeca, e em apenas duas semanas de tratamento chegou a perder mais de cinco quilos na balança. “Hoje com 34 anos, faço uso de imunobiológicos. Porém, mesmo com ele, as dores ainda continuavam. A mudança no estilo de vida, com hábitos mais saudáveis, foi um divisor de água no meu bem estar. A alimentação foi o fato chave para as mudanças. No entanto, minhas experiências com nutricionistas foram ruins, as dietas eram muito restritas. Mas a Dra. Rebeca mudou essa visão e em duas semanas, além de perder peso respeitando meu paladar, ainda melhorou minhas lesões de psoríase e minhas dores”, comentou.

Sobre a especialista – Rebeca Lapinski é formada em nutrição pela Universidade Norte do Paraná (Unopar), pós-graduada em Comportamento Alimentar pela Faculdade Unyleya, aperfeiçoamento em Doenças Inflamatórias Intestinais e pós-graduanda em Imunometabolismo pela Faculdade Unyleya.

Clínica Live

O consultório da Dra. Rebeca Lapinski fica na Clínica Live, Rua Juiz David Barrilli, 306 – Sala 407, no Parque Res. Aquarius, São José dos Campos – SP. Agendamentos de consultas podem ser feitos pelo telefone (12) 98146 1666 ou pelo instagram @nutrirebecalapinski