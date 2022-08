Saiba quais são as vitaminas que melhoram a saúde da sua pele, a produção de células com ação anti-inflamatória e controle dos níveis de energia no corpo

Existe uma categoria de vitaminas essenciais para a saúde, as chamadas vitaminas do complexo B, que tem uma importante função na saúde geral do organismo e no metabolismo da energia. Isso acontece especificamente pela transformação de gorduras, carboidratos, açúcares e proteínas em energia para o corpo.

Essas vitaminas têm a função de fortalecer o sistema imunológico e manter o bom funcionamento do intestino, do sistema nervoso e todos os outros sistemas que compõem o organismo humano. São elas que realizam o transporte do oxigênio e dos nutrientes em todo o corpo, ajudando a prevenir deficiências como anemia, por exemplo.

Para se beneficiar de tudo que esse grupo carrega, é preciso ingerir cereais, vegetais, frutas e sucos, o suco de laranja natural é uma ótima opção, além de carnes, leguminosas, leite e derivados.

É importante dizer que as vitaminas do complexo B são solúveis em água, as hidrossolúveis, significa que são eliminadas pelos rins, sendo pouco armazenadas no organismo. Por esse motivo elas atuam como reguladoras metabólicas, ajudando no funcionamento do intestino e sistema imunológico.

Conheça quais são essas vitaminas

O grupo é composto por oito vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, todas possuem funções variadas que auxiliam na prevenção e combate de doenças no organismo. Veja abaixo cada uma delas:

Vitaminas B1 e B2

A B1 transforma nutrientes em energia para todo o corpo e tecidos, ela ajuda no crescimento, desenvolvimento e manutenção das células. Pelo fato dela permanecer no organismo por pouco tempo antes de ser eliminada, é importante o consumo constante de carnes, principalmente a carne de porco, grãos integrais e sementes.

A B2 além de transformar carboidratos, gorduras e proteínas dos alimentos em energia, ela também participa da formação das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, e auxiliam no transporte do oxigênio.

Outro importante fato sobre a B2 é que ela ajuda na prevenção de problemas de saúde como hipertensão, diabetes, anemia, enxaqueca, e ainda contribui para o melhor funcionamento cognitivo do sistema nervoso.

Todos os benefícios dessa vitamina são encontrados em leite e seus derivados, também em carnes, amêndoas e cereais.

Vitaminas B3 e B5

A vitamina B3 pode ser encontrada em alimentos como carnes vermelha e branca, arroz integral, oleaginosas e leguminosas, e também em vegetais.

Ela regula os níveis de colesterol, o que ajuda a diminuir o risco de problemas cardiovasculares, além de ajudar na proteção do DNA.

Já a B5 ajuda na produção de hormônios e gorduras, ela é utilizada em cosméticos com o intuito de hidratar a pele e tratar situações de inflamação.

Esta vitamina é encontrada em quase todos os alimentos, sendo a maior concentração em carnes, cereais fortificados e sementes.

Vitaminas B6 e B7

A B6, também chamada piridoxina, influencia no bom funcionamento do sistema nervoso e seus processos cerebrais, está diretamente ligada ao sistema imunológico e à redução da pressão arterial, prevenindo doenças cardiovasculares.

As principais fontes de vitamina B6 são frango e vísceras, como fígado e moela, soja, cereais integrais e grão-de-bico.

Já a vitamina B7 faz parte de um complexo processo de controlar os genes, também chamado de regulação gênica, ela é importante para o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras dos alimentos e absorção de outras vitaminas no intestino, além de também ser importante para a saúde da pele e cabelos.

Conhecida por vitamina H, ela é encontrada principalmente na gema do ovo e carne de fígado.

Vitaminas B9 e B12

A B9 é o ácido fólico, assim como a vitamina B7 ela também está ligada à regulação gênica e participa da produção de novas células. No corpo humano, ela exerce outras funções de prevenção de doenças congênitas, cardiovasculares e neurológicas, sendo de extrema importância a ingestão pelas gestantes, para o desenvolvimento e crescimento do bebê.

Para a ingestão desta vitamina é ideal uma dieta rica em vegetais folhosos verde escuro, ovos, amendoim e cereais integrais.

A vitamina B12, por sua vez, está ligada à síntese do DNA e contribui com a disposição física e mental, sendo importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central.

Ela é encontrada em maiores quantidades em alimentos de origem animal, como carnes, frutos do mar, ovos, leite e derivados.

Sintomas da deficiência das vitaminas do complexo B

Quando este grupo de vitaminas está em deficiência, o organismo apresenta sintoma como baixa imunidade, fraqueza, sono excessivo, alteração dos batimentos cardíacos, irritabilidade, depressão e muitos outros.

A falta delas podem ser causadas por fatores como baixa ingestão de alimentos que contêm as vitaminas do grupo, má absorção intestinal como nos casos de cirurgias ou doença celíaca, ou, ainda, pelo uso prolongado de medicamentos como antibióticos e anticoncepcionais.

Contudo, as vitaminas do complexo B não são produzidas em quatidade suficiente pelo organismo, existindo em variações a depender do tipo de vitamina, idade ou sexo da pessoa.

Por causa disso, além de uma alimentação equilibrada, seus benefícios devem ser obtidos pela suplementação, sob orientação de médico ou nutricionista.

Imagem de Mizianitka por Pixabay