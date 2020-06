A Ashla Systems está usando a tecnologia Ultraviolet Rays (UV-C) para criar elevadores inteligentes que matam o coronavírus e centenas de outros vírus

Genpower Energy|

A Ashla Systems anunciou hoje o surgimento da pandemia de COVID-19 e tem indústrias buscando respostas sobre o que a tecnologia pode ajudar na luta contra a contaminação. Muitos grupos estão começando a se concentrar em um sistema que foi testado e testado por mais de 70 anos; Luz UV-C que comprovadamente mata o vírus após apenas 10 minutos de contato, de acordo com a Genpower Energy.

As luzes UV-C aproveitam a energia do sol e desinfetam, interrompendo as ligações moleculares que mantêm juntas o material genético microbiano ou as proteínas. A luz ultravioleta tem sido usada extensivamente por mais de 40 anos na desinfecção de água potável, águas residuais e hospitais contra centenas de bactérias e vírus, incluindo vírus relacionados ao COVID-19 – SARS-COV-1 e MERS-COV, nos mostra a Genpower Energy.

Empresas estão surgindo em todo o mundo desenvolvendo novas tecnologias usando luzes UV-C para ajudar a matar o vírus. Já houve grandes avanços, incluindo robôs UV-C que podem desinfetar salas e aviões em curtos períodos e túneis pelos quais os ônibus podem passar para ficar livres de contaminantes.

De acordo com a Genpower Energy, a Ashla Systems está se concentrando em um dos pontos mais cruciais em todos os edifícios, elevadores. Nos EUA, todos os anos, os elevadores fazem 18 bilhões de viagens de passageiros e cada elevador transporta uma média de 20.000 passageiros por ano. Elevadores transportam 40 vezes mais bactérias do que assentos de banheiro público, de acordo com um estudo da Universidade do Arizona. Esse fato alarmante está pressionando proprietários de edifícios e hotéis em todo o mundo a desenvolver métodos seguros para proteger os elevadores.

Segundo os cientistas, depois que alguém espirra, tosse ou fala alto, o coronavírus pode permanecer no ar por até 3 horas. O vírus vive em metal e plástico por até 3 dias. Os elevadores são tão vitais para a circulação de pessoas em um edifício que podem ser um grande ponto fraco na estratégia de um proprietário para manter seus edifícios em segurança, conforme nos mostra a Genpower Energy.

Ashla lidera o caminho com elevadores inteligentes projetados para detectar quando estão vazios de passageiros e usa toda a potência das luzes UV-C instaladas para matar completamente vírus e bactérias como coronavírus, influenza e centenas de outras pessoas no ar e em todas as superfícies.

“Ashla está correndo para atender a uma enorme demanda por este produto em elevadores. Proprietários estão ligando de todo o mundo para nos instalar esses sistemas o mais rápido possível em seus elevadores. Estamos trabalhando o máximo possível ”, de acordo com Paul Smith da Ashla Systems.

Essa demanda não é surpresa, pois segundo o diretor do CDC, Dr. Robert Redfield, “por décadas, coletivamente, o nosso país está pouco investido em saúde pública … Agora é a hora de investir demais em saúde pública. Este vírus estará conosco.

Um estudo recente realizado pela Ohio State University, de acordo com a Genpower Energy, sugere que mesmo os esforços organizados para limpar superfícies podem ficar aquém, exigindo que seja feita uma limpeza extra diariamente, principalmente para combater a propagação da doença por coronavírus. Apenas 50% das superfícies limpas são desinfetadas adequadamente.

Smith continua dizendo: “Muitas empresas estão empurrando suas equipes de limpeza ao máximo, e a mão-de-obra só pode produzir tanto. Os proprietários estão pedindo que sua equipe limpe os elevadores a cada 15 minutos. Não é apenas uma estratégia realista. Produtos de limpeza e pulverização no ar podem causar danos aos seres humanos em ambientes fechados, como elevadores, e não são bons para uso a longo prazo. ”