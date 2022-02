O que é energia solar? Descubra aqui

Hoje em dia é muito debatido práticas para amenizar os danos à natureza e minimizar os gases tóxicos causadores do efeito estufa. É uma preocupação válida e necessária.

Uma decisão que você pode tomar é instalar energia solar fotovoltaica em sua casa, empresa ou mesmo em uma área rural. A energia solar é a geração de luz elétrica através dos raios solares. Essa é uma opção natural, já que usa uma fonte infinita de energia (o sol) para transformar em energia elétrica.

Isso é muito diferente da distribuição normal de energia elétrica, cuja fonte é biocombustível, uma fonte de energia escassa em nosso planeta. Saiba que a energia solar e energia fotovoltaica significam a mesma coisa. Ela só traz benefícios para sua vida, como:

É proveniente de uma fonte infinita de energia;

É uma energia renovável e sustentável;

Não gera resíduos, por isso é considerada uma energia limpa;

Gera economia de até 95% na sua conta de luz;

Traz o retorno do investimento de 3 a 5 anos após a instalação;

O sistema tem a vida útil de mais de 25 anos;

Possui baixa necessidade de manutenção.

O sol pode ser uma fonte de energia não apenas para criar uma corrente de energia elétrica. Ele também pode ser usado no aquecimento de líquidos, como a água para o banho através de luz solar térmica e também em grandes usinas nucleares.

A energia solar é considerada infinita. Por isso, seu potencial é muito grande, ainda mais quando é considerada a necessidade de preservação do meio ambiente.

É possível utilizar a energia solar como fotovoltaica, como já explicado anteriormente. Ainda é possível aproveitá-la como aquecimento de água em qualquer localidade. Dessa forma, você economiza na conta de luz. Infelizmente ainda há uma taxa para pagar na conta de luz que é fixa, por utilizar a rede de distribuição elétrica. Por isso, não há economia de 100% na conta.

A energia solar pode ser aproveitada muito bem com boa instalação e manutenção mínima. Ela funciona melhor em áreas que batem mais sol, como os telhados. No entanto, é possível instalar o sistema de luz solar nos mais variados lugares. Basta entrar em contato com o fabricante de sua preferência para saber mais.

Conclusão

Atualmente é muito necessário tomar decisões e medidas para a preservação do meio ambiente. A instalação de luz solar não é benéfica apenas para a natureza. Como deu para perceber ao longo do artigo, há muitas vantagens para você também, como reduzir o custo da conta de luz, ter retorno do investimento em poucos anos, além da longa vida útil da aparelhagem e custo mínimo de manutenção.

Por isso, pense na ideia de implantar luz solar em sua casa, em sua empresa ou em sua área rural. Isso só vai trazer benefícios para todos. O custo não é alto. Além disso, a tecnologia está em constante aprimorando aqui no Brasil. Isso significa que os preços podem baixar de tempos em tempos, além dos fabricantes oferecerem mais qualidade e comodidade na instalação.