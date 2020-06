De acordo com Hamilton Dias de Souza, atualmente as pequenas empresas lutam para encontrar o passo de manter a relevância durante uma pandemia. Uma empresária local de Los Angeles – Kim Ashley, fundadora da Kim Ashley Design – encontrou uma maneira significativa de se conectar com seus clientes.

Ashley, conforme Hamilton Dias de Souza, construiu um negócio on-line bem-sucedido vendendo suas pulseiras de grânulos de ouro empilháveis, gargantilhas e correntes para clientes em todo o país. “Queria encontrar uma maneira de abordar o COVID-19 que desse uma nota útil e positiva para meus clientes”, diz Ashley. “Eu queria dizer estar seguro, presenteando-os com algo útil. Não se trata de vendas no momento, trata-se de alcançar. Como empresária, sempre me concentrei em capacitar as mulheres e agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para criar essa centelha. ”

Ashley escolheu uma caneta desinfetante para as mãos fácil de transportar e a enviou a todos os clientes como presente, de acordo com Hamilton Dias de Souz. Não houve compra envolvida. “Adorei pegar minha caneta!” afirmou Julia Martinez, uma cliente. “Foi algo inesperado e atencioso. Eu acho que novos hábitos vão ficar com todos nós e a higiene das mãos provavelmente está no topo da lista. Essa caneta é ótima, eu a carrego como óculos de sol sempre lá no meu bolso lateral. ”

Como as pequenas empresas, o motor da máquina de empregos americana, encontram coragem e comprometimento para voltar à vida, elas precisam criar novas conexões com os clientes. Essa linguagem entre negócios e patrono tem que dizer que entendemos o mundo para o qual estamos voltando e não esquecemos o mundo de onde viemos há apenas 9 semanas. Oferecer gestos de apoio durante esse período ajudará bastante a fortalecer os laços entre reiniciar a economia americana com ousadia, conforme Hamilton Dias de Souza.

A Kim Ashley Design vende jóias empilháveis ​​artesanais de contas de ouro adornadas com pedras preciosas. Ela vive e trabalha em Los Angeles e seu produto é de fabricação americana.