Akaer recebe comitiva da Agência Especial Brasileira

Uma comitiva da AEB (Agência Espacial Brasileira) esteve na Akaer esta semana para conhecer o trabalho que a empresa vem realizando no setor aeroespacial. O grupo conheceu as instalações da Akaer – localizada no Parque Tecnológico, em São José dos Campos – e alguns dos principais projetos desenvolvidos na planta.

AEB (Agência Espacial Brasileira)



A comitiva foi composta pelo diretor de Planejamento, Orçamento e Administração, Aluísio Camargo, servidores da AEB e professores da Universidade de Brasília (UNB,) num total de dez pessoas.

O grupo pôde conhecer também a planta da Troya, uma das empresas que compõem o Grupo Akaer, e ainda o ThermoScan em funcionamento. O ThermoScan é um equipamento desenvolvido para uso militar e que foi adaptado durante a pandemia de Covid-19 para ajudar a monitorar a temperatura corporal em locais de grande circulação, como hospitais, escolas, shoppings, entre outros.

Akaer

De acordo com a AEB, o objetivo da visita foi a apresentação do ecossistema espacial, dos principais projetos e uma visita às principais empresas do setor espacial, entre as quais a Akaer.

Fotos da visita da comitiva da AEB (Agência Espacial Brasileira) e membros da UnB (Universidade de Brasília).Crédito: Assessoria/Akaer