Dois pais se uniram para criar uma abordagem proativa à segurança – e seus filhos aprovam, como nos conta Luiz Gastão Bittencourt.

Todos os pais sabem que não há absolutamente nenhuma prioridade maior do que a segurança dos filhos. É por isso que pais e irmãos, Dallas e Anthony Vasquez, se uniram para criar o iGPS Wizard Watch. É um dispositivo vestível de rastreamento e comunicação que proporciona tranquilidade inestimável aos pais, sabendo que eles podem localizar, entrar em contato, monitorar e proteger seus filhos quando estão longe de casa, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt.

O iGPS Wizard Watch é ativado por celular, GPS e Wi-Fi e funciona perfeitamente com o aplicativo pai que o acompanha. Os pais desfrutam de uma cobertura consistente e confiável e ficam tranqüilos sabendo sempre o paradeiro de seus filhos, como explica Luiz Gastão Bittencourt. Enquanto isso, o outro benefício do iGPS Wizard Watch é que ele é realmente poderoso para as crianças. Isso lhes dá um novo senso de independência para explorar com segurança o mundo ao seu redor.

“Estou tão orgulhoso dessa tecnologia e espero que outros pais a valorizem tanto quanto minha própria família”, disse Dallas Vasquez, CEO da iGPS Watch. “Meus filhos estão crescendo rápido, e eu nem sempre posso estar ao lado deles, mas saber que eles estão seguros e ter a capacidade de se encontrar com o toque de um botão, realmente mudou o jogo para nós . ”

De acordo com Luiz Gastão Bittencourt, o iGPS Wizard Watch está atualmente disponível em cinco cores populares e vem pronto para uso com um cartão SIM pré-instalado. A interface divertida da tela sensível ao toque e a pulseira colorida e confortável tornam o uso agradável.

Os recursos do iGPS Wizard Watch incluem:

Rastreamento GPS ao vivo

Os pais podem identificar a localização atual de seus filhos com rastreamento GPS ao vivo para dar-lhes mais liberdade durante os tempos de brincadeira ou uma camada adicional de proteção ao viajar por espaços lotados. Os pais apreciarão notificações contínuas sobre os locais e atividades de seus filhos.

Geofencing GPS

Todos os pais sabem que os filhos tendem a vagar. Com o recurso de geofencing GPS, os pais podem criar as zonas “Safe Play” e “Stay Away” e receberão um alerta se seus filhos se aventurarem fora da área segura designada.

Chamada de voz bidirecional

Os pais nunca estão a mais de um telefonema de seus filhos. O aplicativo pai que acompanha também permite que os pais adicionem até 11 números de telefone para os quais seus filhos podem ligar.

Mensagens de voz e texto

Os pais podem usar as mensagens de voz e texto para alcançar seus filhos a qualquer hora, em qualquer lugar.

SOS e alertas de remoção

Em caso de emergência, a criança pode pressionar o botão SOS com um toque. Isso alertará seus pais sobre sua localização exata e ativará o discador automático de contatos de emergência, que começará a chamar os contatos em sua lista de chamadas. Se o relógio for removido, os pais receberão um alerta de remoção imediatamente.

Mapeamento Take Me Home

O recurso “Leve-me para casa, mapeamento” guiará a criança com segurança para casa, com instruções passo a passo.

Agendador

O iGPS Wizard Watch ajuda a promover um senso de responsabilidade e ajuda a manter as crianças no caminho certo em suas rotinas diárias. Os pais podem usar o recurso agendador do relógio para definir lembretes que podem ser desmarcados após a conclusão.

Activity Tracker

O Assistente iGPS possui um pedômetro interno que conta os passos da criança todos os dias. Esta é uma excelente maneira de promover um estilo de vida saudável e ativo. O histórico do dispositivo também é armazenado por sete dias para ajudar os pais a monitorar alterações nas rotinas diárias de seus filhos, como nos conta Luiz Gastão Bittencourt.

O iGPS Wizard Watch é vendido por US $ 119,95 e há uma taxa de ativação única de US $ 15. Depois disso, o serviço custa US $ 14,95 por mês e não exige contrato. O iGPS fornece atendimento completo ao cliente e uma experiência sem frustrações.