Com R$ 2,6mi, Paulistão Feminino terá maior premiação da modalidade

Campeão receberá R$ 1mi; torneio terá transmissão multiplataforma e maior visibilidade da história

Com início no dia 10 de agosto, o Paulistão Feminino 2022 será a competição com maior premiação da modalidade no país. Com 12 times participantes, a primeira e mais tradicional competição do Brasil, será também a mais rentável aos clubes e a de maior visibilidade da história.

R$ 2,6 milhões

Os detalhes da competição foram definidos em Conselho Técnico realizado nesta terça-feira (28), com representantes das equipes. Os 12 clubes participantes receberão R$ 2,6 milhões em cotas e premiação ao longo da competição. Esta é a maior premiação da história do futebol feminino no Brasil. A equipe campeã receberá R$ 1 milhão, a vice, R$ 500 mil —todos os clubes participantes terão cotas e premiação. A premiação de R$ 2,6 milhões representa um aumento de 1757% em relação à edição de 2021, quando foram pagos aos clubes R$ 140 mil — R$ 90 mil para o campeão e R$ 50 mil para o vice.



Além disso, os clubes não terão nenhum custo de operação e produção do campeonato, como acontecia no passado. As receitas obtidas com os direitos de transmissão e parceiros comerciais possibilitarão a premiação inédita e o custeio de todas as despesas de produção e operação da competição, estimadas em R$ 3,3 milhões.



O Paulistão Feminino 2022 contará ainda com distribuição inédita, incluindo transmissões multiplataforma em todas as mídias, com 100% dos jogos transmitidos ao vivo. A tabela da competição será anunciada nos próximos dias.



Assim como aconteceu com o sucesso do Paulistão Masculino, o Feminino garantirá a maior visibilidade do futebol feminino no país. SporTV, YouTube, TNT Sports (por meio de suas plataformas de streaming), Paulistão Play e Eleven transmitirão o Paulistão Feminino desde a primeira fase. A FPF anunciará novos parceiros de transmissão nos próximos dias.



Uma das mídias será anunciada nesta quarta-feira (29): a chegada de uma grande marca, que assumirá o papel de detentora de direitos de transmissão e irá promover outras ações especiais envolvendo a competição.



“É muito empolgante ver a evolução do Paulistão Feminino nos últimos anos. É uma competição pioneira e consagrada no calendário, mas em 2022 ela ganha um novo status: rentável aos clubes, desperta a atenção de novos parceiros comerciais e mídias diversas. Certamente, será o maior Paulistão Feminino da história”, diz o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.



As partidas finais terão transmissões de todos os detentores, contemplando, portanto, todas as mídias com o objetivo de oferecer experiências diferentes para todos os fãs.



A produção de todas as transmissões serão centralizadas pela FPF, que entregará o sinal para os parceiros, seguindo o mesmo modelo bem sucedido do Paulistão Sicredi 2022, Conmebol Libertadores e das principais competições do mundo.





Paulistão Feminino 2022

O Paulistão Feminino 2022 será disputado por 12 equipes (Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Portuguesa, São José, Taubaté, EC São Bernardo, Pinda e Realidade Jovem), que jogarão a primeira fase em turno único de 11 rodadas. Os quatro times mais bem classificados avançam para as semifinais, com jogos de ida e volta. Os jogos de mata-mata terão VAR (Árbitro de Vídeo).



O Corinthians é o atual tricampeão paulista: bateu o São Paulo na decisão do ano passado, e conquistou também as edições de 2019 e 2020. A grande decisão de 2021 bateu recordes: registrou o maior público da história de uma partida de futebol feminino no país, com mais de 30 mil pessoas presentes na Neo Química Arena, e a transmissão do SporTV foi líder de audiência nos canais fechados.





Futebol Paulista Feminino

O futebol paulista feminino possui amplo domínio no cenário nacional: conquistou oito das nove edições do Campeonato Brasileiro. O Santos é o maior campeão paulista, com 4 títulos, seguido de Corinthians, São José e Botucatu, que têm 3 troféus cada.

Foto: ALEXANDRE BATTIBUGLI

Federação Paulista de Futebol