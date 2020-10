É CAMPEÃO! EMS TAUBATÉ FUNVIC TEM NOITE ESPETACULAR E CONQUISTA O TÍTULO DO TROFÉU SUPER VÔLEI BANCO DO BRASIL

Em noite inspirada de João Rafael e Felipe Roque, e bloqueio fazendo a diferença, taubateanos atropelaram o Sada Cruzeiro por 3 sets a 0 e ficaram com o caneco do torneio

Em uma Arena Minas vazia, por conta da pandemia, o silêncio foi quebrado pela celebração de mais um título do EMS Taubaté Funvic, com gritos de “É Campeão” entoados por atletas e comissão técnica enquanto o capitão Rapha levantava mais um troféu.

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

EMS Taubaté Funvic “É Campeão”

Após um jogão de voleibol, do mais alto nível, o EMS Taubaté Funvic, derrubou todas as previsões de um jogo de cinco sets e derrotou o Sada Cruzeiro por 3 a 0 (parciais de 25×23, 29×27, 25×21), conquistando de forma mais que merecida o título do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, disputado esta semana em Belo Horizonte (MG).

Em uma noite em que principalmente o sistema defesa/bloqueio fez a diferença, e o ponteiro João Rafael – eleito o melhor em quadra – e o oposto Felipe Roque foram decisivos nas bolas de ataque, o EMS Taubaté Funvic mostrou que tem potencial para buscar seu sonhado segundo título nacional ao derrotar de forma categórica seu virtual principal adversário no país.

O Troféu Super Vôlei Banco do Brasil foi disputado durante esta semana na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), por 8 equipes. O torneio foi realizado como forma de compensar a não realização dos playoffs da última edição da Superliga Masculina, que foi paralisada devido à pandemia do COVID-19.

O jogo: O técnico Javier Weber colocou em quadra a equipe inicial com Bruno Rezende, Felipe Roque, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, João Rafael e Thales como líbero, repetindo a escalação da semifinal de ontem. Entraram ao longo da partida o levantador Rapha e o central Bruno Biella.

O primeiro set foi muito equilibrado com as duas equipes se estudando bastante nos movimentos iniciais. O EMS Taubaté Funvic variou bem o saque e apostou muito nas bolas com os ponteiros. O Sada Cruzeiro se apoiou muito no saque forçado e buscou dificultar a recepção e o passe do Taubaté. Com ótimo aproveitamento no saque, incluindo alguns pontos de ace, o Taubaté passou à frente, abrindo pequena vantagem. O Sada continuou forçando o saque e impondo situações de pressão sobre os taubateanos. O EMS Taubaté Funvic corrigiu a recepção e melhorou a efetividade no passe e nas bolas de contra-ataque. Errando menos na reta final, o Taubaté fechou em 25 a 23, em 29 minutos.

O segundo set foi novamente de muito equilíbrio e alto nível em quadra. O EMS Taubaté Funvic voltou a crescer no bloqueio e em todo o sistema defensivo, que se mostrou muito atento e participativo em diversos pontos. No ataque, os levantadores Bruno e Rapha acionaram muito bem João Rafael e o oposto Felipe Roque, ambos muito efetivos nas bolas de ponta. O Sada Cruzeiro buscou equilibrar no saque forçado, mas cometeu mais erros de ataque e sofreu muito com a ótima efetividade do bloqueio do Taubaté. A reta final do set foi muito equilibrada, com as equipes brigando ponto a ponto. Depois de cinco set points, o Taubaté conseguiu fechar em 29 a 27, em 34 minutos jogados.

No terceiro set o Sada Cruzeiro veio para o tudo ou nada e arriscou muito no saque forçado, fazendo crescer o número de erros nesse fundamento. O EMS Taubaté Funvic seguiu recebendo e passando bem, e o oposto Felipe Roque confirmou a ótima noite, e foi o principal pontuador do set, e viria a ser o maior do jogo. O bloqueio continuou muito efetivo, somando um total de 11 pontos na partida. Com o adversário abatido, o Taubaté manteve a pressão e o bom volume de jogo, e errando menos, encaminhou a vitória em 25 a 21, fechando o jogo em 3 sets a 0. A partida teve duração total de 1h40.

O maior pontuador da partida foi o oposto Felipe Roque, do EMS Taubaté Funvic, com 21 pontos anotados.

O melhor jogador em quadra, premiado com o troféu Viva Vôlei, foi o ponteiro João Rafael, do EMS Taubaté Funvic. Ele que já havia sido o melhor em quadra na primeira rodada, celebrou muito sua primeira conquista com a camisa do Taubaté:

“Estou muito feliz com esse título e com o jogo que nós fizemos hoje. Para mim, especialmente, a derrota nas finais do Campeonato Paulista foram muito sofridas, e aqui era o ponto de virada. Nós nos fechamos, blindamos o grupo, e focamos na conquista do Super Vôlei. A comissão técnica está de parabéns pelo trabalho feito, tenho aprendido muito nesses meses que estou no Taubaté e a torcida pode ter certeza que nosso trabalho ainda vai render muito mais conquistas.”, disse o ponteiro.

João Rafael fez questão de enaltecer o jogo coletivo taubateano e o sistema de jogo implementado pelo técnico Javier Weber. “Com certeza o sistema proposto pelo Weber nos levou a crescer coletivamente. Ele trabalha para nossa defesa toque em todas as bolas. Volume de jogo e defesa são os focos, quando isso funciona, o resto é consequência e o resultado vêm. Sem dúvidas o Weber tem muito mérito propondo esse sistema, e o grupo está de parabéns por colocar em prática e corresponder com as vitórias. Só temos a agradecer a todo o apoio do torcedor, mesmo à distância”, finalizou

Próximo jogo: O EMS Taubaté Funvic volta a jogar na próxima sexta-feira, 30/10. O jogo será novamente contra o Sada Cruzeiro, valendo a Supercopa Masculina de Vôlei 2020. O jogo único será disputado em Campo Grande (MS). A Supercopa usualmente reúne o atual campeão da Superliga e o atual campeão da Copa Brasil. O EMS Taubaté Funvic, como terminou com a 1ª colocação da última edição da Superliga, ficou com a vaga. O Sada é o atual campeão da Copa Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

TROFÉU SUPER VÔLEI BANCO DO BRASIL 2020

Final

EMS Taubaté Funvic 3×0 Sada Cruzeiro (MG)

Data: 24/10/2020 (sábado)

Horário: 19h00

Local: Arena Minas (R. da Bahia, 2244 – Lourdes, Belo Horizonte – MG)

Transmissão: SporTV 2

TABELA DO TORNEIO SUPER VÔLEI BANCO DO BRASIL – MASCULINO



QUARTAS DE FINAL

21/10 (Quarta-Feira)

Jogo 1 – 19h00 – SESI-SP (3º) 2×3 Apan Eleva Blu (SC) (6º)

Jogo 2 – 21h30 – EMS Taubaté Funvic (SP) (1º) 3×0 Pacaembu Ribeirão (SP) (8º)

22/10 (Quinta-Feira)

Jogo 3 – 19h00 – Vôlei Renata (SP) (4º) 1×3 Minas Tênis Clube (MG) (5º)

Jogo 4 – 21h30 – Sada Cruzeiro (2º) 3×0 Montes Claros América Vôlei (MG) (convidado)

SEMIFINAIS – 23/10 (Sexta-Feira)

Jogo 5 – 19h00 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Fiat/Minas (MG)

Jogo 6 – 21h30 – Apan Eleva Blu (SC) 0x3 Sada Cruzeiro (MG)



FINAL – 24/10 (Sábado)

21h30 – EMS Taubaté Funvic 3×0 Sada Cruzeiro (MG)

É Campeão! EMS Taubaté Funvic- Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

EMS Taubaté Funvic



Elenco 2020/2021:

Ponteiros: Douglas Souza, Maurício Borges, João Rafael e João Franck.

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Riad e Bruno Biella.

Levantadores: Rapha, Bruno Rezende e Fabiano.

Opostos: Felipe Roque e Gabriel Cândido.

Líberos: Thales e Vitor Yudi.

Comissão Técnica:

Técnico: Javier Weber

Assistente Técnico: Maurício Thomas

Supervisor/Assistente Técnico: Giuliano Ribas

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Assistente de Preparação Física: Caetano José dos Santos

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Fisioterapeuta 2: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Auxiliar de quadra: José Carlos Vieira (Branco)

Nutricionista: Daniela Squarcini

Administrativo: Rafael Oliveira

Fisiologista: Tiago Fukugauti

Gerente: Ricardo Navajas

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté, Havan e Versen

Patrocinadores Gold: Grupo Milclean, Pacaembú, Ribercred, Assaí, SHA, Hydrostec, Tarumã e Grupo Tubarão

Patrocinadores Prata: Taubaté Shopping, MRV, Sesé, Tarumã, Inter Construtora, Quintas de Santa Cruz e Farmaconde

Apoiadores: Point Vision, Policlin, Gran Continental Hotel, Sorridents, Hajax, Plani e Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV