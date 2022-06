ABIMAD’34 anuncia a estreia de novos expositores

Com foco na geração de negócios no segmento de acessórios e mobiliários de alta decoração, evento acontece de 19 a 22 julho, em São Paulo, e apresenta novos expositores

As novidades da 34ª edição da feira da ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração), que acontece entre os dias 19 e 22 de julho, das 10h às 19h, no São Paulo Expo, não estão apenas nos últimos lançamentos que serão apresentados por expositores já consagrados em outras edições do evento. Na ABIMAD’34, a associação apresenta novos expositores, que são sinônimos de qualidade e inovação quando se fala em mobiliários e objetos de decoração.

Nessa lista, estão presentes marcas como Antica, Arteobjetos, Pollo Decor, De Lavie Decor, Luana Ramalho Home, Corbelli, Aspecto, Karam’s Estofados, Biasa Home, Meridiano Design, By Poli, Elemensis, Riva, Marcos Quintas, Linee Moveis, Única, Artiaio, J. Marcon, Nolan Collection, Heitor Moveis, Traço Objetos e Agile, que, ao lado de outros associados, ocuparão uma área de 25.000m² no pavilhão.

Além dos novos expositores, a ABIMAD’34 contará com a participação da ABICOL (Associação Brasileira das Indústrias de Colchões). A associação, criada em 2011, estará presente com os principais fabricantes de colchões do País, como Orbhes Castor, Gazin, Ecoflex, Ortobom, CBP, F.A., Flex, Plumatex e Umaflex, além do parceiro Blu.

Ainda sobre as novidades, a feira também terá um espaço reservado para a Arena Office Connection que levará mais de 20 horas de conteúdos baseados no tema: “Transformação na Arquitetura Corporativa e Comercial”. Os encontros serão mediados por Gustavo Sígolo, Luis Onaga, Karin Guth e pelo jornalista Gumae Carvalho.

E, da mesma forma que a feira do primeiro semestre, a ABIMAD’34 também terá as rodadas de negócios internacionais promovidas pelo projeto ABIMAD Export que servem de fomento e incentivo às exportações dos associados. As rodadas de negócios contarão com a participação de mais de 30empresas importadoras de países como Argentina, Bolívia, Chile, Equador, EUA, Moçambique, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

ABIMAD’34

Data: de 19 a 22 de julho de 2022

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h; e sexta-feira das 10h às 17h. (Último dia: credenciamento até às 12h)

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rod. dos Imigrantes, s/n – Vila Água Funda, São Paulo/SP

Informações www.abimad.com.br

A feira está totalmenteadaptada aos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19, visando garantir a segurança de todos os visitantes, expositores e colaboradores.

ABIMAD

Fundada em maio de 2003 por um grupo de empresários do setor moveleiro, a ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração) é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo criar oportunidades de negócios para os seus associados através da Feira ABIMAD que, com quase 20 anos de história, tornou-se a principal feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e a única do setor focada em negócios. Com duas edições anuais, que trazem o melhor do design brasileiro e as principais tendências internacionais, a ABIMAD conta ainda com três importantes programas: ABIMAD Export, ABIMAD VIPs e Revista Hall. Atualmente, são 166marcas de móveis e acessórios de decoração associadas, provenientes de todo o Brasil.