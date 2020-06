Torneio internacional de LoL x1 conhece seus primeiros campeões nacionais

Com mais da metade das vagas preenchidas, o Red Bull SoloQ – competição que teve o nome de Red Bull Player One por seis temporadas – segue com as inscrições abertas, gratuitas e 100% online para a classificatória brasileira. Em 2020, o principal torneio mundial de League of Legends no formato x1 para amadores traz diversas novidades em busca do melhor jogador do planeta no um contra um de LoL. E o público ainda pode se cadastrar por meio do site redbull.com.br/soloq .

Torneio internacional de LoL x1

Enquanto as qualificatórias no Brasil dão start em julho, alguns países já conhecem os seus representantes visando às respectivas etapas continentais. Na Áustria, a decisão aconteceu entre ‘CharMinh’ e ‘Liquid knives’, sendo este o vencedor, após superar ‘CharMinh’ por first blood em todos os duelos. A Romênia também já conhece o seu campeão: ‘Zerglord’.

Em outras nações do continente europeu, as batalhas ainda estão nas semifinais. Na Irlanda, os quatro remanescentes são Trevis, Kevaman, Renghis e Disco Dano. Já no Kosovo, as semis envolvem ISlooni, UrimHD, desserte e Voulevoo.

Red Bull SoloQ

A partir do dia 4 de julho, os embates do Red Bull SoloQ acontecem no Brasil. Até o dia 19 do mesmo mês, serão disputadas seis qualificatórias. Os 32 melhores players avançam à Etapa Intermediária, que acontecerá no dia 25 de julho e levará os quatro melhores à Final Nacional. Desta fase, três brasileiros avançam visando aos confrontos na etapa da América Latina.

Neste ano, mais de 35 países estão inscritos na competição, além de novidades, como as fases continentais e a mudança do sistema de jogo, cuja rota das disputas será a Top Lane de Summoner’s Rift. Para se inscrever no Red Bull SoloQ, os participantes precisam ter pelo menos 18 anos e conta válida no LoL. O modo de jogo é o x1, com blind pick. Vence aquele que derrotar os adversários por first blood, creep (minion) score de 100 ou ao destruir a torre do adversário. Nesta edição, o Red Bull SoloQ conta com a parceria da Riot Games e apoio da AOC.

Confira, abaixo, os links para inscrições:Datas das qualificatórias: 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de julho. Inscrições até às 11h (horário de Brasília) do dia da classificatória (se houver vaga disponível) e podem ser feitas pelo site redbull.com.br/soloqEtapa intermediária nacional: 25/07, a partir das 13hFinais Brasil e América Latina: Em NovembroEtapa Mundial: Em Dezembro

Na Áustria, ‘Liquid knives’ não dá chance aos seus adversários e fatura a vaga do País visando à etapa continental (Matthias Heschl/Red Bull Content Pool)

Riot Games

