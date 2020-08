Google e Loja Integrada oferecem criação e gestão gratuita de e-commerces para PMEs

Parceria busca criar até 100 mil novas lojas virtuais até o final de 2020

O Google e a Loja Integrada, plataforma de e-commerce gratuita com mais de 1,4 milhão de lojas criadas, anunciam parceria para apoiar as pequenas e médias empresas brasileiras durante o momento de incerteza gerado pela pandemia da COVID-19. O programa “Cresça suas vendas com o Google” vai oferecer um pacote gratuito de serviços para que empreendedores criem, divulguem e gerenciem seus próprios e-commerces na rede. O objetivo é fomentar a criação de até 100 mil novas lojas virtuais até o final de 2020.

e-commerces

A parceria disponibiliza a criação de uma loja virtual e o cadastro gratuito para até 75 produtos ativos e 5 mil acessos mensais, oferecidos pela Loja Integrada. A empresa também oferece treinamentos exclusivos para lojistas que querem aprender sobre criação e gestão da ferramenta. Já o Google, por meio de seu time de especialistas em marketing digital, oferecerá aos participantes treinamentos e sessões de mentoria coletiva em temas como marketing digital e vendas on-line, além de um canal exclusivo de atendimento do Google para que os lojistas possam receber suporte para aumentar sua visibilidade e suas vendas on-line.

Nas mentorias coletivas, por exemplo, os participantes poderão participar de quatro sessões com duração de uma hora conduzidas por especialistas em vendas e e-commerce e poderão aprender com as dúvidas de outros empreendedores, ter suas principais perguntas respondidas, além de compartilhar experiências em grupo. Já os treinamentos, que também estarão divididos em quatro sessões, abordarão tópicos sobre como criar uma estratégia de marketing digital para melhorar a visibilidade da sua loja virtual, alcançar novos clientes e aumentar suas vendas.

Valdir Leme, head de marketing do Google Brasil,

Segundo Valdir Leme, head de marketing do Google Brasil, o objetivo da parceria é fomentar o mercado de e-commerces. Os treinamentos são parte fundamental no processo de digitalização dos negócios, desde a criação e gestão da loja on-line, até ações de marketing e vendas. “Neste momento muitas empresas estão buscando soluções viáveis que não demandem grandes investimentos. Por isso, oferecer canais de orientação e treinamentos é essencial para que qualquer profissional à frente de uma PME, com ou sem experiência on-line, consiga implementar uma estratégia digital”, explica.

Loja Integrada

A Loja Integrada sempre ofereceu soluções gratuitas para empreendedores por meio do seu pacote básico e agora amplia as vantagens por conta da parceria até o fim de 2020, garantindo a possibilidade de incluir até 75 produtos no catálogo da loja. Segundo o CEO da Loja Integrada, Pedro Henrique Freitas, a ampliação é inédita. “Sempre oferecemos cinquenta produtos ativos e agora estamos ampliando esse número, com período limitado, pela primeira vez. Com a parceria, o pequeno empreendedor poderá montar seu e-commerce de forma rápida e ter ainda mais oportunidades de crescer”, explica o executivo.

Temas e parceiros

Além das vantagens citadas, a parceria irá oferecer três temas pré-configurados e inéditos, para que os participantes personalizem a aparência de sua loja virtual. Os layouts dos temas se basearam, nos pontos mais importantes da experiência do usuário em um e-commerce. Segundo a Loja Integrada, um layout profissional chega a aumentar em até 60% o faturamento do e-commerce em apenas três meses e uma loja com tema próprio aumenta, em média, 30% o tempo de permanência dos usuários no site.

Caso o empreendedor precise, a Loja Integrada também possui um catálogo com mais de 1.200 agências parceiras credenciadas para que o lojista contrate e o auxilie com a criação de temas, customização de loja, serviços de marketing e acompanhamento do e-commerce.

Google

Confira o que está incluso na parceria do Google e da Loja Integrada:

Criador de loja virtual: A ferramenta Loja Integrada permite que o empreendedor crie seu próprio site, para vender os produtos da sua marca.

Gratuidade para até 5 mil visitas por mês e cadastro de 75 produtos: Neste plano especial, oferecido por Google e Loja Integrada, o empreendedor não pagará nada para ter e manter a loja virtual com um limite de 5 mil visitantes por mês e pode cadastrar até 75 produtos para vendas.

Indicação de agências: Acesso a um catálogo de empresas indicadas pela Loja Integrada para customizar ou te ajudar a criar do zero a loja on-line.

Atendimento exclusivo: Canais de atendimento do Google para aprender como aumentar sua visibilidade e suas vendas on-line.

Temas inéditos: Três temas pré-configurados para personalizar a aparência da loja e garantir uma boa experiência do usuário digital.

Mentorias para vendas on-line: Participar de sessões exclusivas para aprender mais sobre vendas e e-commerce, saber quais são as dúvidas de outros empreendedores e compartilhar experiências como parte do Cresça Com o Google.

Datas: 20 e 27 de Agosto, 3 e 17 de Setembro

Aulões de criação de loja ao vivo: O lojista terá acesso a materiais exclusivos filmados com passo-a-passo dentro do painel da loja. Além disso, aulas com especialistas em e-commerce para auxiliar na criação dentro da plataforma. São aulas de como configurar meios de pagamentos, cadastrar produtos, entre outros.

Treinamento em marketing digital: Acesso a “aulões” exclusivos sobre performance, vendas e marca, conduzidos por profissionais Google e Loja Integrada. Os empreendedores serão notificados no painel de controle de seu e-commerce sobre o link para participação.

Datas: 15 de Setembro, 15 de Outubro, 5 de Novembro e 1 de Dezembro

Loja de aplicativos: É possível agregar novas funções à sua loja virtual, por exemplo, com aplicativos de chat on-line, que permitem responder a dúvidas dos consumidores diretamente no site, ou incluir novos meios de pagamentos para os produtos.

Imagem de 3D Animation Production Company por Pixabay