As modalidades de jogos de cassino mais populares

O cassino online está se tornando uma forma de entretenimento bastante presente na vida dos brasileiros. Nos últimos anos, os jogos clássicos de cassino estão conquistando adeptos e aproximando os brasileiros de uma experiência que não conseguem ter fisicamente no território nacional.

De acordo com um levantamento realizado pelo site Globo, o ‘Mercado de Apostas Esportivas’, o segmento de jogos de cassino superou a marca de 1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais em cotação atual) em valor de mercado no nosso país ainda em 2021.

Outro ponto interessante é que entre o público nacional, mais de 35% apostam em cassino online. Esse levantamento também relacionou os jogos mais populares dos cassinos online. A lista é a seguinte:

1. 78% – Roleta;

2. 66% – Blackjack;

3. 64% – Jogos de mesa;

4. 63% – Caça-níqueis;

5. 61% – Vídeo Poker;

6. 50% – Jogos com dealer ao vivo.

Esses números indicam uma tendência de crescimento a médio prazo do segmento de cassino virtual no Brasil. Diversos fatores contribuem para que esse nicho continue ampliando a sua base de usuários, como a possibilidade de ter dinâmicas de jogos cada vez mais detalhistas em jogos criativos e com gráficos excepcionais.

Imagem de Thorsten Frenzel por Pixabay