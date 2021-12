Moda masculina: confira quais são as principais tendências para 2022

Looks masculinos apostam nas cores neutras e em roupas mais largas, que oferecem mais conforto a quem usa

O ano de 2022 já está batendo nas nossas portas e, com ele, também vêm novas tendências da moda masculina deste ano que entra. O ano de 2021 foi marcado por diversos desfiles de diferentes grifes, que estão apostando alto em algumas características em comum, dentre elas cores claras, neutras e minimalistas, roupas mais largas e um foco muito maior no conforto, mas sem deixar o estilo de lado.

Começando pelas calças, o skinny está sendo cada vez mais deixado de lado e agora tudo está caminhando para modelos mais largos e despojados, com cortes retos e muitas vezes com a barra cobrindo o tênis. Dentre os principais modelos se destacam o cargo, que conta com muitos bolsos e fivelas, além de uma barra mais justa, e o loose fit, que já se encaixa nas alternativas mais soltas e retas.

O conforto também está sendo priorizado nas demais peças do traje, buscando sempre utilizar cortes e tecidos leves e que garantem uma boa movimentação para o corpo. Para o frio, as blusas de lã estão bem cotadas, especialmente aquelas com gola alta ou gola rolê – outra tendência das antigas que está voltando com tudo. Essas golas sempre caem bem com qualquer tipo de casaco sobreposto, como jaquetas e sobretudos. Falando em casacos, os quimonos são outra peça de sobreposição que estão ganhando destaque – nesse caso, já podendo ser combinados com trajes mais leves, como uma camiseta Nike, por exemplo.

Já se tratando de cores, a tendência agora é investir em looks monocromáticos, com vários tons da mesma cor. A maioria das coleções está apostando tudo em tons mais claros e neutros, com destaque para o bege e o branco. Ainda assim, nada impede de optar por cores mais vivas, desde que estejam em seus tons menos vibrantes. Os tons pastéis também estão fazendo bastante sucesso, principalmente os mais puxados para o verde, lilás e azul.

As minibags, que já fizeram bastante sucesso nas temporadas passadas, continuam sendo relevantes em 2022, só que agora com alguns modelos atualizados, ainda mais compactos. Outros acessórios que podem substituir as bolsas também estão em destaque, dentre eles os colares e os cintos com pequenas bolsas acopladas. O objetivo é ser bonito e funcional, algo que também pode ser notado nos modelos de calças em evidência, que contam com vários bolsos.

Foto:istock