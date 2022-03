“AMIGOS 20 anos – A História continua” volta aos palcos

Depois do sucesso fenomenal dos shows apresentados pelos ícones da música sertaneja, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, em 2019, a turnê “AMIGOS 20 anos – A História continua” anuncia suas datas para o ano de 2022, retomando a agenda interrompida pela pandemia. O espetáculo, que passou por Belo Horizonte, Barretos, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza, foi visto por mais de 300 mil pessoas e transformado em especial de final de ano da Rede Globo.

A cidade de Valinhos, interior de São Paulo, será a primeira a mostrar o reencontro dos amigos, dia 08 de abril, na inauguração da casa Brahma Valley. A venda será aberta no dia 21 de março.

O reencontro com os fãs de São Paulo acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Allianz Parque. Os ingressos adquiridos para o show de 8 de agosto de 2020 (sábado), 12 de dezembro de 2020 (sábado) ou 17 de julho de 2021 (sábado) serão válidos exclusivamente para o dia 23 de abril de 2022 (sábado). Já os bilhetes comprados para o show de 9 de agosto de 2020 (domingo), 13 de dezembro de 2020 (domingo) ou 18 de julho de 2021 (domingo) serão válidos exclusivamente para o dia 24 de abril de 2022 (domingo). Ainda há ingressos disponíveis para essa data.

A próxima parada será na cidade de Ribeirão Preto, remarcada para o dia 05 de novembro, na Arena Eurobike. Os ingressos comprados para as apresentações dos dias 1º de agosto de 2020 (sábado), 20 de março de 2021 (sábado), 5 de junho de 2021 (sábado) ou 09 de abril de 2022 (sábado) serão válidos exclusivamente para o dia 05 de novembro de 2022 (sábado).

Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano

Vale ressaltar que a apresentação marcada para o dia 08 de abril, em Uberlândia, foi cancelada. Os ingressos deste evento poderão ser utilizados para o show do Ribeirão Preto, no dia 5 de novembro de 2022. Não há necessidade de troca de ingressos, é só apresentar na nova praça e o ingresso será válido para o mesmo setor comprado em Uberlândia.

Um novo capítulo será escrito na música brasileira. Faça parte dessa despedida histórica!

O Show

Herança de especiais de fim de ano da Globo, depois transformado em programa semanal, AMIGOS nunca caiu na estrada, até esta turnê. Quebrando um jejum de 20 anos sem se juntarem no mesmo palco, a celebração desta história merece a presença dos artistas em um espetáculo de três horas de duração, com espaço carinhosamente dedicado aos hits que unem as arenas numa só voz, num revezamento dos cinco por um repertório que soma canções dos três nomes – as duas duplas e Leonardo.

PEEB Experiências Culturais

A PEEB Experiências Culturais é quem assina a produção e direção de AMIGOS 20 anos. Com um cenário grandioso, em formato de uma letra A, além de simbolizar o nome da turnê, representa uma merecida homenagem ao cantor Leandro, o sexto integrante do grupo, que nos deixou em 1998. Um palco à altura da reunião desses nomes, uma verdadeira superprodução, que cumpre sua missão de forma única, ainda mais neste momento vivido pelo país.

“Para quem dedicou a vida aos palcos, estar ali, no olho no olho com meus parceiros e com o público, é sempre um momento especial. Mas a emoção será ainda maior neste retorno, cada música será como um grande abraço nos nossos fãs”, conta Zezé Di Camargo. Leonardo concorda e complementa: “A energia nestes shows será a melhor possível. É bailão, é pra dançar junto, é pra se emocionar. Vem de peito aberto, como a gente, que vai ser demais”. “Depois de tanto tempo longe dos fãs, com esta saudade imensa, ter esta chance de fazer a turnê é motivo de muita alegria”, celebra Xororó.

Tem Brahmosidade no pedaço

E se o assunto é aquele bom encontro entre amigos, ou melhor, os AMIGOS, não poderia faltar uma boa cerveja para brindar. Por isso, Brahma traz para cena seu Circuito Sertanejo e se torna a cerveja oficial da turnê, levando toda sua Brahmosidade – a cremosidade que só Brahma tem – para dentro e fora dos palcos.

“AMIGOS 20 anos – A História continua”

Dessa forma, a cervejaria segue sua trajetória de aproximar ainda mais o público de seus artistas favoritos, reforçando seu papel no desenvolvimento de experiências únicas para as pessoas. Parceira de longa data da música sertaneja e principal cerveja do entretenimento, a relação entre a Brahma e esse gênero musical tem ficado ainda mais forte nos últimos anos, com uma série de ações para contribuir com o crescimento do ritmo no país.

AMIGOS e Brahma

“AMIGOS e Brahma é uma combinação perfeita e repleta de história dentro do universo sertanejo. Essa turnê representa tudo aquilo que temos construído como marca, sendo o momento único para brindar com os amigos e relembrar as grandes músicas, criando novas memórias e momentos inesquecíveis para todas as pessoas”, afirma Erika Vidmar, gerente de marketing de Brahma.

Patrocinadores: Brahma, Old Parr e Pede Pronto

Old Parr

Thomas Parr é o nome que inspira nossa história. Reconhecido pelo Rei Charles I como o homem mais longevo da Inglaterra ao viver 152 anos, ele teve a sua essência traduzida para o whisky: maturidade do malte, sabedoria, atenção com cada detalhe da produção e, principalmente, tradição. Old Parr é o whisky que representa o espírito da Vida Bem Vivida. Um blend escocês que carrega muita história, perfeito para quem procura mais que uma bebida. Old Parr possui a qualidade do whisky 12 anos mais vendido do Brasil.

Pede Pronto

O Pede Pronto é uma plataforma de pedidos que permite ao usuário escolher e pagar refeições em restaurantes, cafés e lanchonetes com antecedência e sem filas. Somos um negócio da Alelo, focado em simplificar a rotina dos consumidores e dos estabelecimentos comerciais ao permitir a digitalização do cardápio e do atendimento. Os pagamentos são mais ágeis, pois é possível pagar direto pelo celular, com cartões refeição ou de crédito, e, melhor ainda, sem utilizar a maquininha. Mais informações em www.pedepronto.com.br ou no Instagram @pedepronto.

AMIGOS – A HISTÓRIA CONTINUA

VALINHOS/SP – BRAHMA VALLEY

Data: 08 de abril de 2022 (sexta-feira)

Local: Brahma Valley

Endereço: Rodovia Dom Pedro Km 118

Abertura dos portões: 21h

Acesso a deficientes

Classificação etária: 18 anos

Canais de vendas oficiais:

Início das vendas: 21/03

Vendas Online :www.totalacesso.com.br

Ponto de venda sem taxa de serviço:

Posto BR Maria Monteiro – Cambuí

Horário de Funcionamento: 08h às 22h

Na Quadra

Alameda Itatuba, 1801 – Valinhos

Horário de Funcionamento: 10h às18h

SĀO PAULO/SP – ALLIANZ PARQUE

Data 23 de abril (sábado) e 24 de abril (domingo) de 2022

Local: Allianz Parque

Endereço: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Canais de vendas oficiais:

Vendas abertas

Os ingressos para o show do dia 23 de abril es

tāo esgotados.

Vendas online: www.livepass.com.br

Ponto de venda sem taxa de serviço:

Bilheteria do Allianz Parque

Horário de Funcionamento: segunda a sábado – das 10h às 18h

Não haverá funcionamento em dias de jogos e de shows.

RIBEIRĀO PRETO/SP – ARENA EUROBIKE

Data: 05 de novembro de 2022 (sábado)

Local: Arena Eurobike

Endereço: AV. Constabile Romano – SN

Horário: 17h (abertura dos portões) | 21h (showtime)

Acesso a deficientes

Classificação etária: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Canais de vendas oficiais:

Vendas abertas

Vendas Online: www.livepass.com.br

Ponto de venda sem taxa de serviço:

Bilheteria da Arena Eurobike

Horário de Funcionamento: 09h às 18h