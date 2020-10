Santa Casa recebe Prêmio Excelência da Saúde

Premiação ocorreu em evento virtual e é considerada um dos mais importantes eventos do segmento

A Santa Casa de São José dos Campos recebeu ontem (22) o prêmio Excelência da Saúde, em evento virtual realizado pelo Grupo Mídia. A premiação, que ocorre anualmente desde 2013, homenageia as instituições que mais se destacaram no setor da saúde e é considerado um dos mais importantes eventos do segmento.

Prêmio Excelência da Saúde

Nesta edição, foram relevados não apenas o trabalho das entidades nos últimos 12 meses, mas da última década, com ações que transformaram a área da saúde. A escolha dos ganhadores foi feita pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia, baseada em pesquisa de mercado e cases de sucesso. Foram avaliados critérios como investimento em infraestrutura; em melhor atendimento ao paciente; conquistas de acreditações; prêmios; atuação quanto à responsabilidade socioambiental; inovação e tecnologia; transparência e compliance, e ensino e pesquisa.

Santa Casa de São José dos Campos

A Santa Casa de São José dos Campos foi destacada pelo atendimento igualitário e de qualidade para todos os pacientes – sejam eles provenientes do SUS ou de planos de saúde privados.

Provedor Ivã Molina

Em seu discurso, o provedor Ivã Molina agradeceu a toda equipe do hospital e dedicou o prêmio à comunidade Santa Casa de São José dos Campos. “Temos trabalhado ao longo dos anos para melhorar o atendimento à população do Vale do Paraíba, investindo em tecnologia, qualidade e expansão. É um orgulho muito grande participar deste evento e isso só é possível graças ao trabalho de toda a nossa equipe”, falou.

Na última década, o atendimento da instituição foi ampliado com nove clínicas que oferecem diversas especialidades. Uma delas, a de ultrassom, foi inaugurada neste ano, com ambiente mais amplo, equipamentos modernos e profissionais altamente especializados, para ampliar a qualidade e os atendimentos aos pacientes.

A partir de janeiro de 2021, a ampliação da estrutura e capacidade de atendimento terá continuidade, através de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Com financiamento de R$ 32,4 milhões aprovado por meio do programa BNDES Saúde, o hospital filantrópico construirá três novos pavimentos, ampliando em 55% a disponibilidade dos leitos de UTI (de 55 para 85), em 19% dos leitos de internação (de 116 para 138) e em 30% das salas de cirurgia (de 10 para 13). A capacidade de atendimento de alta complexidade — internações e cirurgias — aumentará em 8 mil, segundo projeções da Santa Casa, mantendo-se a proporção de 60% de atendimento público e 40% privado. Os recursos também preveem a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, além de mobiliário para instalação nos novos andares.

Reconhecimento

A Santa Casa de São José dos Campos é referência na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atendendo à população de 39 municípios. O prêmio Excelência da Saúde soma-se a outros reconhecimentos conquistados pelo hospital filantrópico nos últimos anos, como a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação), com o título “Acredito com Excelência”, mais alto patamar de certificação sobre cultura organizacional, recebido em 2018.