Existe Amarração Definitiva? Médium explica!

Médium Henri Fesa dá detalhes sobre a Amarração Definitiva!

A Amarração Amorosa é um Trabalho Espiritual procurado por aqueles que estão sofrendo por amor e que desejam conquistar ou reconquistar a pessoa amada. Muitas pessoas têm dúvidas sobre os efeitos da Amarração e se eles são definitivos ou não. Para esclarecer essa questão, conversamos com o Médium Henri Fesa, que atua na Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa realizando Amarração Amorosa há mais de 30 anos.

Existe uma Amarração Definitiva?

Segundo o Médium Henri Fesa, a resposta é sim, existe uma Amarração Definitiva. Ele explica que quando se faz uma Amarração Amorosa, cria-se um laço espiritual entre as duas pessoas envolvidas, que dificilmente se rompe.

“A Amarração Definitiva é aquela que une o casal de forma harmoniosa e duradoura, sem causar nenhum mal a ninguém. É um Trabalho de Magia Positiva, que respeita o livre-arbítrio e a vontade de cada um”, afirma o Médium.

No entanto, ele alerta que para que a Amarração Definitiva funcione, é preciso que o casal nutra a relação com amor, respeito, fidelidade e cumplicidade.

“A Amarração não é uma garantia de que tudo vai dar certo, mas sim um auxílio espiritual para que o casal tenha mais chances de ser feliz. A Amarração não substitui o sentimento, nem o esforço de cada um para manter a chama do amor acesa”, diz o Médium.

E Amarração Definitiva em 24 horas?

Muitas pessoas, por estarem desesperadas ou ansiosas, buscam por Amarração Definitiva em 24 horas, acreditando que esse é o tempo necessário para que o Trabalho faça efeito. No entanto, o Médium alerta que isso é um engano, que ninguém deve prometer resultados em 24 horas.

“A Amarração é um Trabalho sério e complexo, que envolve a Consulta às Entidades Espirituais, a preparação dos materiais, a realização do ritual e a observação dos sinais. Não é algo que se faça da noite para o dia, nem que se tenha certeza de que vai funcionar”, explica o Médium.

Amarração Definitiva urgente é segura?

Outra dúvida comum entre as pessoas que procuram por Amarração Amorosa é se a Amarração Definitiva urgente é segura. O Médium Henri Fesa responde que sim, desde que seja feita por um profissional confiável e com credibilidade, que utilize apenas Magia Positiva e que respeite as orientações das Entidades Espirituais.

“A Amarração Definitiva urgente é aquela que se faz quando há uma emergência, como, por exemplo, quando a pessoa amada está prestes a se casar com outra, quando está se mudando para longe, quando está em perigo, quando está doente, quando está sofrendo algum tipo de violência, quando está sendo vítima de algum feitiço, além de outros motivos semelhantes. Nesses casos, a Amarração pode ser um recurso para evitar que algo pior aconteça”, explica o Médium.

“Não adianta fazer a Amarração de qualquer jeito, sem consultar as Entidades, sem preparar os materiais, sem fazer o ritual, sem observar os sinais. Isso pode trazer consequências negativas, tanto para quem faz, quanto para quem recebe a Amarração. Por isso, é importante procurar um profissional sério e experiente, que saiba o que está fazendo e que tenha o dom da mediunidade”, recomenda o Médium.

Amarração Definitiva: como fazer?

Para fazer uma Amarração Definitiva, o primeiro passo é consultar as Entidades Espirituais, para saber se existe passagem para fazer o trabalho. O Médium Henri Fesa explica que nem todas as pessoas podem fazer Amarração, pois depende do destino, do carma, da missão e da afinidade de cada um.

“As Entidades são as responsáveis por autorizar ou não a Amarração, pois elas sabem o que é melhor para cada pessoa. Elas também orientam sobre qual é o tipo de Amarração mais adequado, qual é o melhor dia, qual é a melhor hora, quais são os materiais necessários, quais são os rituais a serem feitos, quais são os sinais a serem observados”, esclarece o Médium.

Veja mais matérias exclusivas publicadas aqui no site e aprenda ótimas dicas sobre assuntos diversos!

Imagem de Luisella Planeta LOVE PEACE 💛💙 por Pixabay