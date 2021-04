Com a chegada de uma frente fria, EDP reforça dicas para evitar o desperdício de energia

A previsão climática para os próximos dias é de diminuição da temperatura na região sudeste do país. Com isso, alguns hábitos comuns praticados nos dias mais frios, como tomar banho muito quente e demorado, e utilizar aquecedores de ambiente, podem gerar aumento do consumo de energia elétrica. Pensando nisso, a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reuniu dicas para evitar o desperdício de energia e possível aumento no valor da conta de luz.

Na maioria das residências, o chuveiro é o campeão de consumo de energia, podendo representar cerca de 25% a 35% do total da casa. Nos dias mais gelados, as pessoas costumam aumentar o tempo no banho e usam o chuveiro no modo inverno, o que consome cerca de 30% a mais energia que na posição verão.

O ideal para não ter um aumento acréscimo excessivo do consumo é controlar o tempo do banho – entre cinco e oito minutos, no máximo. É importante lembrar que o tempo no chuveiro também deve ser controlado para diminuir o consumo de água, já que a cada 5 minutos são gastos cerca de 45 litros. Outra dica é programar banhos para o início ou final de tarde, quando a temperatura ainda não caiu muito, e nunca reutilizar resistências queimadas.

Roberto Miranda, gestor executivo da EDP

“É possível manter o conforto sem grandes impactos na conta, fazendo o uso seguro e eficiente da energia em todos os aparelhos elétricos. As geladeiras, por exemplo, também têm grande participação no consumo total das residências. É importante verificar se as portas estão bem vedadas, se o termostato está regulado de acordo com a temperatura externa e lembrar que não se deve colocar alimentos quentes dentro da geladeira e nunca secar peças de roupa atrás do equipamento”, orienta Roberto Miranda, gestor executivo da EDP.

Veja outras dicas para evitar o desperdício:

Aquecedor

– Evite deixar o aparelho muito tempo ligado. Use apenas se for imprescindível e, se possível, o coloque no modo sleep, para desligar sozinho quando atingir a temperatura ideal ou tempo desejado.

– As janelas e portas devem estar vedadas quando o equipamento estiver em uso.

Iluminação

– Com a chegada de dias mais frios, o tempo de iluminação natural é menor. Mesmo assim, aproveite ao máximo a luz do dia e apague todas as lâmpadas que não estiver utilizando.

– Troque as lâmpadas antigas por LED, que duram mais e gastam menos energia. É possível começar a substituição pelos ambientes de maior utilização.

Secador de cabelo

– Durante o frio, o secador de cabelo é muito utilizado. Além de ser um equipamento que necessita de tomada dimensionada para seu alto consumo, é necessário ficar atento ao tempo de uso. Quanto menos tempo de utilização, melhor.

Máquina de lavar e secar roupas

– Utilize os equipamentos na capacidade máxima, conforme indicado pelo fabricante, evitando o desperdício de energia elétrica e água.

Ferro de passar roupas

– Passe a maior quantidade possível de roupas de uma só vez.

– Antes de ligar o ferro, separe as roupas por tipo de tecido – alguns exigem temperatura mais alta que outros. Comece com as roupas que precisam de temperatura mais baixa.

Eletrônicos

– O uso da função stand by dos eletrônicos, como a televisão, computador e videogame, também consome energia. Sempre que possível, desligue os aparelhos ou tire-os da tomada.

Instalações internas

– A fuga de corrente é uma das grandes causas do desperdício de energia e, consequentemente, do aumento na conta de luz. Emendas de fios feitas de forma incorreta, conexões frouxas, fios desencapados ou com isolamento comprometido pelo tempo podem ocasionar sobreaquecimento da rede e a chamada fuga de corrente. Além disso, traz risco de curto-circuito e até incêndio.

Aquisição de novo equipamento

– Dê preferência aos eletrodomésticos com o selo Procel, que classifica os aparelhos de acordo com o nível de consumo. Esses equipamentos são certificados pelo Inmetro e, além de consumir menos energia, contribuem com a preservação do meio ambiente.

– Adquira equipamentos de acordo com a característica da família: quantidade de pessoas e hábitos de consumo.

É importante ter em mente que equipamentos eficientes são mais exigentes em relação à rede elétrica que os abastece, por isso, manter a fiação interna em equilíbrio é essencial. Para obter mais dicas sobre consumo consciente, acesse: http://www.edp.com.br/seliganoconsumo.

Se liga no Consumo