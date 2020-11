GCM de São José é a primeira do Brasil a usar pistolas .40

Com o objetivo de garantir mais segurança à população e melhorar ainda mais a eficiência do serviço prestado aos munícipes, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos está utilizando pistolas .40.

A guarda local é a primeira do Brasil a usar estas armas de origem austríaca, que possuem a maior tecnologia e melhor calibre no mundo atualmente. Por sua eficiência e precisão, são utilizadas pelas forças de segurança de diversos países. No Brasil, estão a serviço das polícias (Militar, Civil e Federal) e do Exército.

A GCM também está usando carabinas. As pistolas e carabinas substituíram as armas da corporação, o que aprimorou o serviço prestado diariamente à população.

No processo de melhoria constante das condições de trabalho e elevação da segurança individual dos agentes aos níveis internacionais de proteção dos responsáveis pela aplicação da lei, recentemente foram adquiridos 146 modernos coletes à prova de balas.

Vantagens

O calibre .40 oferece um excelente stopping power (poder de parada), já que a bala tem destinação exclusiva ao alvo pretendido, minimizando os efeitos a terceiros e garantindo, assim, mais segurança ao agente e aos inocentes nas ações policiais.

Outras vantagens são recarga rápida, melhor ergonomia e mais dispositivos de segurança.

Investimentos e melhorias

A modernização das frotas de veículos e a melhoria da estrutura de trabalho dos funcionários da Secretaria de Proteção ao Cidadão e da Guarda Civil Municipal reforçam as ações do programa São José Unida, criado pela Prefeitura em 2017 para integrar o trabalho das forças policiais da cidade e diminuir os índices de criminalidade no município, o que tem acontecido de acordo com os estatísticas divulgadas mensalmente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Sob a liderança da Administração, participam do programa a Guarda Civil Municipal, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Detran-SP.

Desde o início do atual governo, a GCM passou por um processo acelerado de recuperação e melhoria de sua infraestrutura.

Foram incorporados 100 novos agentes e adquiridos novos fardamentos, armas, microcâmeras nos uniformes, drone, coletes à prova de balas, veículos, motos e tablets.

Um dos diferenciais é a frota, a primeira do Ocidente a ter veículos 100% elétricos, sendo superada no mundo apenas pela China. Em dois anos de funcionamento, o novo modelo gerou economia de R$ 1,7 milhão aos cofres públicos.

GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos

A GCM de São José, criada há 32 anos, conta atualmente com um efetivo de 334 homens e mulheres e é a melhor entre as corporações das 10 maiores cidades do Estado de São Paulo, de acordo com as últimas 8 pesquisas do Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), realizadas com os moradores.

Pistolas .40

Vantagens da pistola .40

• Equipamento mais profissional

• Nos modelos com três carregadores e 12 munições em cada, pode garantir 36 disparos em um tempo curto

• Possui travas de segurança

• Força de impacto da munição é duas vezes maior que o 38

• Recarga rápida pela troca do carregador

• Desenho mais anatômico, tem melhor empunhadura e conforto tanto na cintura quanto no coldre

Guardas civis municipais no estande de tiros da corporação, na zona norte – Foto: Claudio Vieira/PMSJC