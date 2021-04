Quais os melhores ingredientes para ter uma pele saudável?

Cuidados devem ser tanto externos quanto internos

Ter uma pele bonita é o sonho de muita gente, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que isso também é sinônimo de pele saudável? Sim, para que sua pele tenha uma boa aparência, brilho equilibrado e aquele viço natural, é preciso que ela seja bem-cuidada.

Esse cuidado deve ser feito, basicamente, de duas formas: internamente e externamente. O cuidado interno tem a ver com bons hábitos, alimentação equilibrada e ingestão de água, enquanto o externo trata de hábitos voltados para limpeza, hidratação e tonificação da pele de forma mais direta.

A seguir, você vai conhecer melhor sobre esses hábitos que devem ser adotados para que sua pele esteja muito mais bonita e saudável.

Função da pele

Você sabia que a pele é considerada o maior órgão do corpo humano? Sim, ela é uma espécie de barreira protetora contra possíveis agentes externos e impactos, além de regular a temperatura do corpo e possibilitar sensações como tato, calor, frio, dor, pressão, etc.

Nesse sentido, é importante que ela esteja sempre saudável, algo que depende tanto de fatores internos como externos. Para além da estética, esse cuidado permite que esse órgão que reveste o corpo consiga proteger melhor o nosso organismo contra agressões externas.

E agressão não é necessariamente algo de impacto aparente, como um arranhão ou um soco. Muitas vezes, as agressões vêm do próprio ambiente, como a exposição aos raios solares e à poluição do ar. Logicamente, se você tem uma pele bem tratada, os efeitos podem ser minimizados ao máximo possível.

Alimentação equilibrada + hidratação

Ainda pensando nos cuidados internos, existe uma dupla básica que ajuda o corpo inteiro a funcionar melhor e, consequentemente, permite uma pele mais saudável. São eles: uma alimentação equilibrada e uma hidratação com água diariamente.

Ter uma dieta balanceada, com o mínimo de alimentos industrializados, farinha branca, frituras e açúcar refinado, além de mais verduras, frutas, folhas e grãos, faz toda a diferença. Mais especificamente para a pele, vale a pena turbinar o prato com alimentos como abacaxi, frutas vermelhas, cenoura e salmão.

A ingestão de água também não pode ser deixada em segundo plano. No geral, a recomendação é beber pelo menos dois litros de água ao longo de um dia. Se você adotar o hábito de ter uma garrafinha sempre por perto ou encher periodicamente o seu copo, a hidratação interna nunca será um problema.

Além disso, vale frisar que outros hábitos saudáveis também devem ser incorporados à sua rotina. São eles: atividade física diária, não fumar e evitar ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas. Seu corpo vai agradecer, e sua pele também.

Cuidados externos

Agora que você já conhece os cuidados internos, vamos aos cuidados externos. Basicamente, na hora de cuidar da pele, você vai precisar de dois tipos de produtos: os limpadores e os hidratantes.

Os limpadores, como o próprio nome já diz, são aqueles que vão limpar a sua pele de todas as sujeiras acumuladas ao longo do dia. Isso inclui células mortas, poluição, maquiagem, excesso de oleosidade, etc. Já os hidratantes vão auxiliar na hidratação da pele, para que ela possa manter seu viço e maciez em dia.

A indicação quanto aos dermocosméticos mais adequados para você vai depender muito do seu tipo de pele (seca, normal, mista ou oleosa), e deve ser feita com a ajuda do seu dermatologista.

Para finalizar, existem ingredientes contidos nos produtos para tratamento da pele que também vão te ajudar a mantê-la muito mais saudável e bonita. Produtos que trazem em sua composição substâncias como ceramidas, esqualano, glicerina, manteiga de karitê e óleo de jojoba, por exemplo, fazem toda a diferença.

Para quem busca fortalecer a proteção da pele, bem como inibir o aparecimento de rugas e minimizar as linhas de expressão, a vitamina E é outra substância que deve estar nos produtos de skincare.