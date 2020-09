Colinas Shopping adota sistema full facilities para modernizar gestão administrativa e oferecer serviços com mais qualidade

Líder nacional no setor de prestação de serviços, Verzani & Sandrini assume zeladoria do shopping para otimizar processos nas áreas de manutenção, limpeza e segurança, entre outras, com foco na sustentabilidade e eficiência

Full facilities

O Colinas Shopping adotou um sistema de full facilities para oferecer uma experiência cada vez mais significativa e eficiente aos clientes e parceiros de negócios. Por meio dele, a gestão do shopping passa a contar com a expertise da Verzani & Sandrini – empresa que é líder no mercado nacional em prestação de serviços nas áreas de manutenção, limpeza e segurança.

O objetivo é modernizar toda a engrenagem que mantém o shopping e a Colinas Green Tower em funcionamento, da mão de obra aos processos. Afinal, para oferecer um espaço de convivência, negócios, lazer e compras com segurança, entre outros, é preciso organizar dezenas de tarefas de zeladoria por dia, que envolvem outras dezenas de colaboradores.

Verzani & Sandrini

Na operação do shopping e da torre, a Verzani & Sandrini vai cuidar da otimização dos processos, priorizando métodos sustentáveis e garantindo a confiabilidade dos tarefas, já integrando todos os novos protocolos de limpeza e higienização. A Verzani & Sandrini será responsável por questões como o uso eficiente de recursos e o emprego de mão de obra qualificada para manutenção, limpeza e segurança, entre outras.

Gestão com foco na sustentabilidade

Presente em 26 estados, a Verzani & Sandrini também oferece uma gestão de alto nível nas áreas de vigilância, segurança e monitoramento, por exemplo, sempre com foco na redução de burocracia, emprego de tecnologias e aumento de sinergia entre processos.

“A Verzani & Sandrini tem larga atuação no Vale do Paraíba, mas conquistar o contrato do Colinas Shopping nos deixou particularmente orgulhosos. Principalmente por podermos fornecer o modelo full facility, que entregará ao empreendimento um resultado bastante diferenciado em termos de controle, gestão e qualidade dos processos. Acreditamos que todos sentirão o impacto positivo, inclusive os clientes finais, que vão se ver ainda mais bem contemplados em suas necessidades”, afirma Adriano Crocco, diretor regional da Verzani & Sandrini.

Emerson Marietto, CEO do Grupo Colinas

Com a contratação, o Colinas Shopping passa a oferecer um atendimento mais qualificado aos lojistas e clientes. “O Colinas Shopping sempre se esforçou para estar na vanguarda, buscando tendências e tecnologias do exterior e das capitais para a nossa região. Esta parceria é mais uma etapa da nossa modernização: precisamos alinhar processos em busca de sustentabilidade e eficiência, exigências dos nossos tempos”, diz Emerson Marietto, CEO do Grupo Colinas.

Ele também explica que a parceria traz mais respaldo aos clientes, que contam com a experiência de uma empresa líder no mercado nacional de prestação de serviços para manter um rigoroso controle de limpeza e higienização. “Esse investimento demonstra nossa preocupação com a consolidação de um ambiente seguro para todos, pois assim incentivamos uma retomada confiável, movimentando o comércio local”, afirma Marietto.

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 120 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à Colinas Green Tower – primeira torre comercial Triple A certificada com o selo LEED Gold na região.