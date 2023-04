Brasil Game Show anuncia o criador do Atari como atração da edição deste ano

Lenda viva dos games, Nolan Bushnell estará de volta à maior feira da América Latina nos dias 12 e 13 de outubro para sessões de Meet & Greet, painéis, participações como jurado no BGS cosplay e presença na cerimônia de abertura; evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo

Em 1972, Nolan Bushnell criou o Atari, videogame que revolucionou a indústria e abriu as portas para a popularização dos jogos eletrônicos em todo o mundo. Mais de meio século depois, o norte-americano é uma das grandes atrações internacionais da 14ª edição da Brasil Game Show, que será realizada de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Reconhecidamente uma das figuras mais importantes da história dos games, Bushnell retorna à maior feira de games da América Latina para rever o público brasileiro e participar de uma extensa agenda de atividades

“Pai do Atari”

Ao longo dos dias 12 e 13 de outubro, o “pai do Atari” vai participar da cerimônia de abertura do evento, de sessões de autógrafos na BGS Meet & Greet com os fãs e de painéis do BGS Talks, além de integrar o júri do BGS Cosplay. Essa será a terceira vez que Nolan vem ao Brasil para participar da feira, onde esteve em 2017 e 2018.

Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS

Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS, reforça a importância do criador do Atari para o setor. “Profissionais da indústria como Nolan revolucionaram não só o mercado, mas a vida de milhões de jogadores, influenciando amizades, momentos divertidos e memórias inesquecíveis. Eu mesmo tenho uma relação especial com o console, e tenho vários na minha coleção. A presença dele é uma homenagem à indústria e uma maneira de aproximar os gamers de um dos responsáveis por tudo que os jogos representam hoje à sociedade.”

Nolan Bushnell

Aos 80 anos, Nolan é um empresário de mão cheia. Além de projetar o Atari 2600, em 1977, console que revolucionou os games para sempre, o engenheiro acumula em seu currículo experiências como CEO e diretor de diversas empresas relacionadas a games e tecnologia, e grandes reconhecimentos públicos, como o da revista Newsweek, que o incluiu entre os “50 Homens que Mudaram a América”. Além disso, foi eternizado pela indústria de games com seu nome no “Video Game Hall of Fame” e no “Consumer Electronics Association Hall of Fame”.

Atari

Durante seu período na Atari Inc., Bushnell projetou jogos arcade como Pong, Tank e outros, e teve funcionários famosos, como Steve Jobs e Steve Wozniak.

Mais do que interagir com muitas personalidades históricas e atuais do mundo dos games, os visitantes da BGS 2023 poderão acompanhar competições de eSports, conferir lançamentos de jogos e produtos para gamers, divertir-se em diversas estações free-to-play, encontrar amigos e criadores de conteúdo e muito mais.



BGS 2023

Quando: 11 a 15 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

Ingressos – 1º lote – até 20/05 (50% de desconto em relação ao lote final)

Individual – 13 de outubro (meia-entrada): R$ 99 Ingresso individual válido para o dia 13/10 (sexta-feira).

Individual – fim de semana e feriado (meia-entrada): R$ 149 Ingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (12, 14 ou 15/10).

Passaporte 12, 13, 14 e 15 de outubro (meia-entrada): R$ 397 Passaporte com 4 ingressos para os dias 12, 13, 14 e 15/10. (Leve 4 e pague 3).

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 699 Válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa. No dia 11/10, a entrada é realizada às 15h.

Passaporte Business (meia-entrada): R$ 699 Válido para todos os dias, incluindo o dia exclusivo para imprensa. No dia 11/10 a entrada é realizada às 15h. Dá acesso a área business.

Camarote Dia Único: R$ 499 Ingresso camarote para 1 (um) dia escolhido. (12, 13, 14 ou 15/10). Dá acesso ao camarote e entrada 1h antecipada.

Passaporte Camarote: R$ 1.999 Passaporte com 5 ingressos camarote para os dias 11, 12, 13, 14 e 15/10. Dá acesso ao camarote, entrada 1h antecipada e um kit exclusivo. No dia 11/10, a entrada é realizada às 15h.

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, o evento já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 13 edições.