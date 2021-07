São José completa 254 anos garantindo mais qualidade de vida

No próximo dia 27 de julho, São José dos Campos completa 254 anos consolidando-se cada vez mais como uma das melhores cidades para se viver no Brasil.

Recentemente, a revista inglesa do grupo Financial Times, classificou São José como a 6ª melhor cidade das Américas para investimento e a primeira do Brasil.

Em comemoração ao aniversário da cidade, haverá solenidade oficial, atividades religiosas, intervenções artísticas, exposições e apresentações online, respeitando os protocolos sanitários devido a pandemia da covid-19.

Confira a programação:

Dia 27 de julho

6h30 – Culto Ecumênico



Local: Igreja Cristã Evangélica (Cel. José Monteiro – 167 – Centro)

8h – Hasteamento de Bandeiras



Local: Orla do Banhado (Avenida São José, Centro)

8h30 – Desfile de Carros Antigos



Local: ruas do centro e bairros (Parceria com a Amicar-SJC)

9h – Missa solene



Local: Igreja Matriz (Praça Padre João Guimarães, Centro)

11h e 16h30 – Esquadrilha CEU



Local: Região Central

12h – Entrega da pista de BMX



Local: Rua George Willians, no Parque Industrial, ao lado do CCZ

No dia 27, a população também poderá curtir 9 horas de programação on-line preparada pela FCCR:

10h – Cia Jovem de Dança (live)

11h – Pixinguinha no Bolso (live) – Música instrumental / MPB

12h – Banda de Santana (vídeo)

12h20 – Trem da Viração (vídeo)

13h – Quarteto Luzes da Ribalta (live) – música instrumental / clássica

14h – Raul de Sá – Trio Alma Musical (live) – MPB

15h – Coro Jovem (vídeo)

16h – Matheus Estevão (live) – MPB

17h – Jackson Aparecido (live) – Sertanejo Raiz

18h – Tap da Longevidade (vídeo) – Sapateado

Intervenções artísticas



De 18 a 27 de julho, os artistas que participam dos projetos da Fundação Cultural Cassiano Ricardo farão intervenções ao ar livre em parques, praças e feiras de todas as regiões da cidade presenteando os joseenses com com acrobacias, malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, dança, cosplay, música e teatro.

Exposição fotográfica



De 19 de julho a 31 de agosto, a cidade terá exposição com fotos antigas e atuais, mostrando as mudanças urbanas ocorridas nas últimas décadas. A exposição percorrerá vários parques e praças da cidade. Confira os dias e locais que a exposição ficará presente:

De 19 de Julho a 31 de Agosto

Parque da Cidade “Roberto Burle Marx”

Parque Vicentina Aranha

Praça Afonso Pena

De 19 de Julho a 05 de Agosto

Praça Ulysses Guimarães – Jd Aquarius

Praça do Humanismo – Floradas de São José

Praça Cônego Antônio Manzi – Distrito de São Francisco Xavier

Praça Benedita Neri – Distrito de Eugênio de Melo

De 11 a 31 de Agosto

Praça 1º de Maio – Pq Novo Horizonte

Praça Natal – Pq Industrial

Praça Papa Paulo VI – Vila Tatetuba

Praça Benedito Santos – Jd. Santo Onofre

Comemore o aniversário da cidade e aproveite as atividades! Joseense nativo ou de coração sabe que bom mesmo é viver em São José.

