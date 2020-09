Eurofarma anuncia a colheita de mais de 30 mil hortaliças em seu projeto de Horta de Manejo Orgânico

Mais de um ano depois de lançar sua Horta de Manejo Orgânico, a Eurofarma, multinacional farmacêutica brasileira com presença em 20 países da América Latina, anuncia os resultados. E eles são surpreendentes! O projeto, que foi primeiramente inaugurado no Complexo Industrial de Itapevi em fevereiro de 2019 e ampliado para a unidade de Ribeirão Preto em julho do mesmo ano, já realizou a colheita de mais de 30 mil hortaliças.

Horta de Manejo Orgânico Eurofarma

O projeto tem como principal objetivo conscientizar os colaboradores para uma alimentação mais saudável, além de estimular a econômica circular por meio da valoração de materiais recicláveis. Os colaboradores podem realizar a troca, semanalmente, de itens recicláveis (garrafas pet, embalagens Tetra Pack e latas de alumínio) por alface crespa roxa, rúcula, almeirão, alface lisa, alface mimosa, alface crespa verde, espinafre e cebolinha. Eventualmente, as sobras da colheita das hortaliças não entregues aos colaboradores são direcionadas para consumo pela creche e restaurantes internos. Todo o cultivo é acompanhado por jardineiros e engenheiros agrônomos, que produzem alimentos limpos e seguros, que não utilizam agrotóxicos, adubos químicos ou sementes transgênicas. Os canteiros foram construídos com tijolos ecológicos e um sistema de irrigação por gotejamento, que possui um consumo menor de água.

“Nossos especialistas utilizam-se dos princípios da agroecologia, em que os vegetais se desenvolvem sem competição com ervas invasoras e a biodiversidade contribui para que os insetos não se tornem pragas e que os polinizadores façam seu trabalho”, explica a engenheira ambiental Isamara Freitas, gerente da Eurofarma.

Todas as embalagens recicláveis obtidas nas trocas são vendidas e os recursos revertidos para outros projetos socioambientais e educacionais da companhia, como o Programa Mãos Dadas com a Escola, que realiza a compra de material escolar posteriormente doado aos filhos de colaboradores e terceiros que atuam na empresa. Até o momento já foi arrecadada aproximadamente uma tonelada de recicláveis.

Maria Del Pilar Muñoz, vice-presidente de Sustentabilidade e Novos Negócios da Eurofarma

“O projeto foi desenhado considerando critérios de sustentabilidade para trazer o menor impacto ambiental e promover a economia circular. A ideia de otimizar a área de plantio, engajar colaboradores na separação de materiais recicláveis, promover a troca e uma alimentação mais saudável, foram nossa fonte de inspiração para que o projeto ganhasse essa roupagem e tivesse uma participação efetiva dos colaboradores. Promover novos hábitos e atitudes é também o nosso jeito de conscientizar as pessoas para a mudança que queremos”, finaliza Maria Del Pilar Muñoz, vice-presidente de Sustentabilidade e Novos Negócios da Eurofarma.

Conheça os números da Horta de Manejo Orgânico Eurofarma:

Complexo Industrial de Itapevi

Espaço: 1.000m2

Início: fevereiro de 2019

Colheita: 26.970 hortaliças sendo:

19.969 distribuídas aos colaboradores

7.100 consumidas no refeitório

749 utilizadas na creche.

Ribeirão Preto

Espaço: 250m2

Início: julho de 2019

Colheita: 5.250 hortaliças sendo:

2.413 distribuídas aos colaboradores

2.924 consumidas no refeitório.

Horta de Manejo Eurofarma-Foto: Divulgação

Grupo Eurofarma

Primeira multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro, o Grupo Eurofarma, desde sua fundação em 1972, atua no setor de saúde produzindo e comercializando produtos e serviços inovadores para melhorar a qualidade vida das pessoas. Com foco na geração de valor compartilhado, atua nas áreas de Prescrição Médica, Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar, Oncologia e Veterinária. Somente no Brasil, oferece 313 produtos, 649 apresentações, atende 25 especialidades médicas e cobre 89 classes terapêuticas, que representam 81% das prescrições no mercado de marcas.

O Grupo Eurofarma possui operação própria em 20 países, com parque fabril no Brasil e plantas em outros 6 países da América Latina. Em 2019, gerou vendas de R$ 5,6 bilhões e emprega mais de 7 mil colaboradores. www.eurofarma.com.br.