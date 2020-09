Clínica da Família de São José dos Campos faz força-tarefa com consultas e exames relacionados à tireoide a preços populares

A Clínica da Família de São José dos Campos promove, no próximo dia 25, uma força-tarefa de prevenção às doenças relacionadas à tireoide. Em um único dia, os pacientes poderão passar por uma consulta com médico especialista em cabeça e pescoço, realizar exames de imagem e análises clínicas. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos de doenças relacionadas à glândula tireoide, inclusive o câncer.

O atendimento é aberto à toda população do Vale do Paraíba, independentemente de gênero ou idade. “O objetivo da iniciativa é ajudar a população a analisar precocemente qualquer sintoma que, eventualmente, possa evoluir para um quadro de maior gravidade.”, explica Dr. Elcio de Melo Oliveira, diretor médico da Clínica da Família.

Câncer de Tireoide

De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o estado de São Paulo tem a maior taxa de malignidade no câncer de tireoide entre homens no país: 4,10 casos para cada 100 mil. Já entre as mulheres, apesar de São Paulo não encabeçar o ranking, a taxa é quatro vezes maior e chega a 17,55 casos para cada 100 mil.

Sintomas

Existem inúmeros sintomas relacionados a distúrbios da tireoide e que, em muitos casos, acabam sendo ignorados pelo paciente. Entre os mais comuns estão perda ou aumento de peso, variações no apetite, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, unhas fracas, queda de cabelo, fraqueza muscular, diarreia, alterações nos ciclos menstruais e de fertilidade.

Tempo é essencial

A primeira etapa do atendimento é uma consulta com um especialista. Na sequência, o paciente pode realizar uma ultrassonografia da tireoide e, dependendo do caso, realizar uma punção para análise patológica (biópsia).

Para que o fator preventivo tenha sucesso, a otimização do tempo é essencial. E é exatamente isso o que a Clínica da Família está promovendo. A alta demanda dos últimos meses no serviço de saúde por conta da pandemia de Covid-19 tende a ampliar os gargalos nas filas de atendimento e agendamento de exames dessa natureza. Mas, para um paciente que vem enfrentando sintomas que podem estar relacionados a doenças da tireoide, os efeitos podem evoluir rapidamente para casos complexos.

Preços populares

O fator social é uma outra preocupação da Clínica da Família. Todos os procedimentos, incluindo consulta com especialistas e os exames de imagem e análises clínicas serão realizados a preços populares, na faixa de R$ 80.

Força-tarefa de prevenção às doenças relacionadas à tireoide

Clínica da Família de São José dos Campos

Data: 25/09/2020

Local: Clínica da Família – Av. Andrômeda, 3.061 – Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos/SP

Website: http://www2.clinicadafamiliasjc.com.br/

Mais informações pelos telefones: (12) 3600-2021 (fixo) / 99245-6115 (WhatsApp)