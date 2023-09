Colcci promove desfile em Nova York para coleção de Outono 24

Ação contou com squad de influenciadoras brasileiras da marca para conferir, em primeira mão, as novas peças com lançamento previsto para fevereiro de 2024

Batizada de Colcci Manifest, a coleção de Outono será um convite à manifestação do amor pela moda e tem Nova York como plano de fundo na próxima campanha. Com desfile e evento em rooftop na metrópole, a marca mostrou exclusivamente a um grupo potente de influenciadoras as peças que chegam às lojas da Colcci no ano seguinte.

Na ocasião, marcaram presença Silvia Braz, Rita Carreira, Jordanna Maia, Reis Rodrigues, Maitê Faitarone, Ju Ferraz, Vanessa Borelli, Catarina Tourinho, Jade Magalhães, Cris Paladino, junto ao diretor de marketing, Daniel Mafra, e diretora criativa, Adriana Zucco.

