Roberto Carlos: 80 anos e as músicas mais tocadas nos últimos anos

Ecad faz um levantamento dos arquivos musicais do artista em seu banco de dados, um dos maiories da América Latina

Roberto Carlos comemora os seus 80 anos nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Dono de um dos maiores banco de dados da América Latina, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre as músicas mais gravadas, as mais tocadas e os intérpretes que mais gravaram as canções do artista.

Roberto Carlos

“É preciso saber viver ” foi a sua canção mais tocada nos últimos cinco anos, enquanto a mais gravada por outros intérpretes até agora foi “Emoções”. Essas duas músicas são uma parceria com o amigo Erasmo Carlos com quem Roberto tem muitas histórias da carreira. Com Erasmo, constam 16 músicas no ranking das 20 mais tocadas do Rei. Entre elas, clássicos como “Além do horizonte” e “Eu te amo te amo te amo”, que estão entre as cinco primeiras colocadas. Erasmo é até agora o intérprete que mais gravou as canções de autoria de Roberto.

Roberto Carlos comemora 80 anos

Já a música de Roberto Carlos que mais teve rendimentos no ano de 2020 foi “Como é grande o meu amor por você”. Nos últimos cinco anos, a maior parte dos rendimentos em direitos autorais do artista pela execução pública de suas músicas foi proveniente dos segmentos de Rádio, Show e TVs, que correspondem a quase 85% do que foi destinado a ele.

Roberto Carlos tem 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas no Ecad.

Ranking de músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 É preciso saber viver Erasmo Carlos / Roberto Carlos 2 Como é grande o meu amor por você Roberto Carlos 3 Além do horizonte Erasmo Carlos / Roberto Carlos 4 Chegaste Roberto Carlos / Encarnita Garcia De Jesus 5 Eu te amo te amo te amo Erasmo Carlos / Roberto Carlos 6 Emoções Erasmo Carlos / Roberto Carlos 7 Esse cara sou eu Roberto Carlos 8 Detalhes Erasmo Carlos / Roberto Carlos 9 Gatinha manhosa Erasmo Carlos / Roberto Carlos 10 Nossa senhora Erasmo Carlos / Roberto Carlos 11 Se você pensa Erasmo Carlos / Roberto Carlos 12 Sentado à beira do caminho Erasmo Carlos / Roberto Carlos 13 Jesus Cristo Erasmo Carlos / Roberto Carlos 14 Olha Erasmo Carlos / Roberto Carlos 15 As curvas da estrada de santos Erasmo Carlos / Roberto Carlos 16 Sereia Roberto Carlos 17 Do fundo do meu coração Erasmo Carlos / Roberto Carlos 18 E proibido fumar Erasmo Carlos / Roberto Carlos 19 Cavalgada Erasmo Carlos / Roberto Carlos 20 Caminhoneiro Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John

Ranking de músicas de autoria de Roberto Carlos mais gravadas até hoje

Posição Música 1 Emoções 2 Como é grande o meu amor por você 3 Jesus Cristo 4 Detalhes 5 Nossa senhora 6 Sentado à beira do caminho 7 Olha 8 E preciso saber viver 9 Se você pensa 10 Proposta 11 Cavalgada 12 De tanto amor 13 Quero que vá tudo pro inferno 14 A distância 15 As curvas da estrada de santos 16 Amada amante 17 Desabafo 18 Café da manhã 19 Gatinha manhosa 20 Além do horizonte

Ecad