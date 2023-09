Suzano é vencedora do Prêmio Aplaude 2023 com destaque em Educação

Companhia foi reconhecida na categoria #Compartilha da premiação ‘Ações Voluntárias que Transformam’ pelos resultados obtidos com o Programa Formare

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi a vencedora do Prêmio Aplaude 2023 – Ações Voluntárias que Transformam –, na categoria #Compartilha, com destaque em Educação. O reconhecimento se deve ao empenho da companhia no desenvolvimento do Programa Formare, em parceria com a Fundação Iochpe, que tem o objetivo capacitar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

Prêmio Aplaude 2023

O Prêmio Aplaude é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial – CBVE, de natureza simbólica e representativa, que reconhece a atuação de organizações empresariais, organizações comunitárias e comitês de voluntários responsáveis por atividades que compartilham, colaboram e inspiram um País melhor produzindo impactos transformadores na sociedade. Essas atividades são voltadas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, dos pressupostos da Agenda ESG – ambiental, social e governança, e dos Princípios da ONU para Empresas e Direitos Humanos (UNGP), nos âmbitos nacional, regional e local.

Em sua segunda edição, o Prêmio Aplaude contou com 113 projetos inscritos, 70.800 voluntários mobilizados e 2,4 milhões de pessoas impactadas pelas ações das atividades participantes.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo de fortalecimento do protagonismo social, colaboração e engajamento das pessoas voluntárias que dedicam seu tempo e compartilham conhecimento na formação de jovens para o mercado de trabalho. Temos muito orgulho da nossa parceria de longa data com a Fundação Iochpe, reforçando nosso compromisso com a educação e engajando mais de 2.400 voluntários da empresa, que compartilham suas experiências profissionais como instrumento para promover a mudança positiva na sociedade”, afirma Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano.

O Programa Formare atua em unidades da Suzano desde 2005 e já formou mais de 42 turmas pelo Brasil contribuindo para o desenvolvimento de mais de 880 jovens desde o início do projeto. Este ano, a companhia se tornou a empresa com o maior número de unidades Formare no Brasil com a implantação do projeto em Belém (PA), passando a ter seis unidades em diferentes regiões do País.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br