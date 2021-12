Ideias para tornar a sala um ambiente moderno

Separamos ideias incríveis para que a sala de estar seja o seu ambiente preferido da casa, além de transformá-la em sinônimo de modernidade

A sala de estar é certamente o ambiente onde mais passamos nosso tempo. É o escolhido para relaxarmos e também onde a primeira impressão é deixada em toda pessoa que entra em nossa casa. Sendo assim, precisamos sempre pensar em como deixá-la mais moderna e ainda expressar nossa personalidade.

Sejam os móveis coloridos ou mais discretos, chão de taco ou mármore, repleta de livros ou não, quem pisa ali precisa saber quem você é de cara!

Dizem que nossa sala é o coração da casa, um reflexo de quem somos, nossos gostos, lembranças e também experimentações. E nada melhor do que estar sempre antenado às principais tendências no ramo das decorações para que tudo isso seja acompanhado de modernidade!

Então, se você é daquelas pessoas que gastam horas pensando na melhor mobília, na combinação perfeita, e quer dar um up no seu “lar doce lar”, separamos algumas ideias para que você inicie 2022 com aquela repaginada e ainda faça sucesso entre seus convidados!

Cores

A primeira coisa que deve ser levada em consideração é a paleta de cores do nosso ambiente, pois é ela quem irá ditar nossos próximos passos. E não existe regra: pode ser monocromático, colorido, estampado e ainda sem nenhuma ordem, sem neuras. Mas é importante que essa primeira parte seja refletida e elaborada primeiro.

Uma dica é pensar naquilo que você quer passar para as pessoas e para quem irá conviver com todas as cores diariamente: você! A sala é um espelho de quem nós somos e, portanto, deve ser refletida pelas cores.

A grande tendência é o retorno das cores vibrantes, como tipos de amarelo, verde, vermelho ou azul. O retrô vem com tudo, reavivando tendências das décadas passadas, ou seja, o vibrante está no ar, principalmente nos móveis, que são uma grande aposta no mercado.

Sustentabilidade

Algo que veio para ficar e é tendência em todas as áreas é a sustentabilidade. Movimentos ecológicos têm lutado pelo uso consciente das matérias-primas na fabricação de móveis e artigos de diversos segmentos, e cada dia mais percebe-se o uso de materiais reciclados em casas, roupas, móveis e afins.

Por essas razões, nossa próxima dica é que você se atente ao uso desses materiais na hora de comprar seus móveis. Conscientize sua casa também!

Existe ainda a possibilidade — que encontra cada dia mais adeptos — de buscar seus móveis em brechós, casas de antiguidade ou mesmo reutilizar aqueles que já estão na sala.

Outra ideia é criar aquele cantinho especial para plantas, que além de garantir ar mais arejado à casa, dá um charme especial. Sustentabilidade está na moda e vai bem com tudo!

Versatilidade

Se tem algo que o home office nos ensinou é que nossa casa precisa ser prática e se adequar às nossas necessidades, por isso, é preciso apostar em truques que permitam isso e tragam conforto ao nosso lar.

As tendências para 2022 trazem móveis retráteis e também aqueles de fácil manuseio ou que podem ser readequados em outros cômodos. Aposte naquilo que faz sentido dentro da sua rotina e priorize em suas ideias o que for essencial. Além da elegância que a simplicidade traz, você vai ter um ambiente mais moderno e que converse com seu dia a dia, facilitando sua vida sempre.

O vintage

Por fim, não há como negar que o retrô voltou! Desde a moda dos anos 80 e 90, que vem ganhando força nas passarelas e no gosto popular, até o mundo das decorações. E isso se mescla com o charme que os móveis sofisticados e modernos trazem, formando a combinação perfeita entre o novo e o antigo.

Sofás com revestimento de veludo e couro são bons exemplos disso. Se estiverem levemente rebaixados e ainda com pontas quadradas, são uma ótima pedida. Busque móveis que estejam em consonância com sua época favorita e se jogue.

Como dissemos acima, as cores vibrantes combinam exatamente com essa tendência. Elas trazem diálogo e personalidade, além de serem ótimas para regular nosso humor, afinal, as cores têm esse poder!

Já deu pra notar que o que está na moda é a personalidade, e o bom é que cada um tem a sua! Por isso, nossa dica bônus é que você organize seu espaço com aquilo que diz quem você é. As cores, móveis, texturas e dicas serão apenas o complemento daquilo que já está em você!

E nada mais moderno do que ter um cantinho do seu jeito! Modernidade tem a ver com ser quem você é, e a sala precisa abrir as portas da sua casa em grande estilo.