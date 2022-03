São José é a melhor cidade do interior do país para empreender

Com o número recorde de abertura de empresas em 2021, São José dos Campos se tornou a 1ª do interior do país e a 2ª do estado no novo Índice de Cidades Empreendedoras, divulgado à imprensa pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que avaliou os melhores municípios para empreender no Brasil.

São José dos Campos

A cidade do Vale do Paraíba está em 7º lugar no ranking geral, atrás somente de 6 capitais estaduais: São Paulo (1º), Florianópolis (2º), Curitiba (3º), Vitória (4º), Belo Horizonte (5º) e Porto Alegre (6º). Após São José, seguem Osasco (8º), Joiville (9º) e Cuiabá (10º), que completam o top 10 das 101 cidades brasileiras mais populosas que foram pesquisadas.

Esse levantamento é a mais importante radiografia do ambiente de negócios no Brasil. Os critérios avaliados pelos técnicos são sistema regulatório, infraestrutura, mercado, capital financeiro, inovação, recursos humanos e cultura empreendedora, o que também se alinha à recente certificação recebida por São José como a 1ª cidade inteligente, resiliente e sustentável do país.

No ano passado, em plena pandemia de covid, São José registrou a criação de 12.705 empresas: 8.254 delas na categoria microempreendedor individual (MEI). A maioria dos estabelecimentos é das áreas de cuidados pessoais (cabeleireiro e esteticista), vendas, vestuário e alimentação (marmitaria e lanchonete).

Órgão da Prefeitura responsável pelo registro de empresas, a Sala do Empreendedor é referência nacional em atendimento, orientação e apoio aos interessados em abrir o próprio negócio. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro). Mais informações na página www.sjc.sp.gov.br/empreendedor.