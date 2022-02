Cleansing oil: limpeza facial sem ressecamento

O cleansing oil faz parte da rotina de skincare das asiáticas e já conquistou as brasileiras.

Você conhece o cleansing oil? Também conhecido como óleo de limpeza, o produto remove profundamente todas as impurezas do rosto, mantendo a pele hidratada. A seguir, saiba mais sobre o cosmético.

O que é, como funciona e onde surgiu o cleansing oil?

O cleansing oil surgiu na Ásia e se tornou uma etapa fundamental da rotina de skincare das mulheres orientais, sobretudo coreanas. Conforme mencionado acima, o cosmético é produzido à base de óleo, promovendo a limpeza facial sem desequilibrar o pH da pele ou prejudicar sua oleosidade natural.

Isso porque ele dissolve os resíduos que se acumulam durante o dia, desobstruindo os poros, nutrindo a pele e prevenindo o envelhecimento precoce.

O produto age de forma diferente dos limpadores comuns — que geralmente criam uma espuma que pode ressecar a pele, desequilibrar a produção natural de óleo e, consequentemente, deixá-la oleosa.

Além disso, o cleansing oil pode substituir os demaquilantes tradicionais, diminuindo as etapas de cuidados com a pele, pois remove até as maquiagens mais pesadas. No entanto, caso queira, você pode combinar os dois produtos para potencializar os resultados do seu skincare.

De todo modo, o cosmético conquistou o coração das brasileiras e muitas delas já adotaram o cleansing oil como “queridinho” dos cuidados com a pele.

Como utilizar o cleansing oil?

Antes de tudo, é importante lembrar que água e óleo não se misturam, portanto, não é aconselhável usar o cleansing oil com a pele molhada. A maneira correta de utilizá-lo é colocando uma quantidade nas mãos e aplicando no rosto seco, massageando a região delicadamente com os dedos.

O movimento de massagem é necessário para que o produto dissolva e remova todas as impurezas presentes no rosto.

“Os óleos de limpeza se misturam com os óleos pré-existentes no rosto, alguns produzidos naturalmente e outros a partir da composição de outros produtos, e serão ‘lavados’, levando os óleos ruins e a sujeira junto com ele”, explica a dermatologista Betina Stefanello de Oliveira.

“Quando a pele é massageada, óleos bons se ligarão aos ruins e à superfície das impurezas, puxando-as para fora sem obstruir os poros, permitindo uma pele confortavelmente limpa, macia e hidratada, independente do tipo”, completa.

Logo após a aplicação, basta retirar o óleo com uma toalha úmida e movimentos leves. Você pode utilizar o produto diariamente, de preferência à noite, antes de dormir. Vale ressaltar que o cleansing oil é uma opção agradável e apropriada para todos os tipos de pele, até mesmo as oleosas, que são mais propícias ao surgimento de acne.

Além disso, o produto também é indicado para peles secas e sensíveis, pois entrega uma limpeza profunda sem agredir ou retirar a hidratação e a oleosidade natural da pele.

Quais os benefícios do cleansing oil?

Veja, a seguir, os principais benefícios que o cleansing oil pode proporcionar para a sua pele:

nutre e hidrata a pele;

remove gentilmente a maquiagem;

elimina excesso de oleosidade, poeira e demais impurezas;

proporciona uma limpeza mais profunda;

deixa a pele com uma textura mais hidratada e macia;

desobstrui os poros;

mantém a produção natural de oleosidade equilibrada;

fornece vitamina e antioxidantes;

estimula a circulação sanguínea e deixa a pele com um aspecto mais saudável;

funciona muito bem em todos os tipos de pele;

auxilia no tratamento de peles acneicas (doença da pele que causa a formação de cravos, espinhas, pústulas, cistos e pápulas).

Com base em todas essas informações, podemos concluir que vale a pena inserir o produto na sua rotina de skincare e avaliar seus efeitos na sua pele.