Clássico de Ludmila Ferber ganha releitura por Marcos Freire e Eyshila

“Sopra Espírito” chega às plataformas nesta quinta, 23, para completar o projeto “Na Igreja”

Nesta terça, 21, Marcos Freire finalizou o projeto “Na Igreja” com uma canção profética ao lado de Eyshila, um dos grandes nomes do gospel. “Sopra Espírito“, clássico de 2000 da música gospel, foi composta e interpretada pela saudosa Ludmila Ferber, que atuou como mentora espiritual de Marcos durante seus últimos anos. Em memória à ilustre figura do cenário cristão, a canção ganha uma nova roupagem com arranjos que a deixam ainda mais tocante.

“Na Igreja“

Com o sucesso de “Yahweh Se Manifestará” e “Fui Comprado“, dois primeiros lançamentos de “Na Igreja” que somam mais de 45 milhões de streams em áudio e vídeo, Marcos compartilha com o público a canção que traz como base o texto de Ezequiel 37. Ele também convida os ouvintes a acreditarem que, com fé, o impossível se torna possível.

Ludmila Ferber

“Mesmo tendo sido lançada há 24 anos, essa canção ainda é muito atual e profetiza restauração sobre a situação que estamos vivendo no Brasil e no mundo“, afirma Marcos. “A Ludmila teve um papel fundamental na minha preparação; ela sempre acreditou nos planos de Deus sendo cumpridos na minha vida, no meu chamado, no meu propósito, me muniu de autoridade espiritual, me cobriu de orações, e hoje eu vivo tudo aquilo que um dia ela profetizou que aconteceria. Quero seguir o exemplo dessa mulher extraordinária e profetizar a cura, a libertação, o renovo de vida sobre todas as pessoas que eu puder alcançar, seja por meio da música, do meu trabalho no Instituto Baluarte ou do meu testemunho de vida“, conta.

“Sopra Espírito“

“Sopra Espírito” vem para completar o EP “Marcos Freire na Igreja“. Com “Yahweh Se Manifestará”, feat. Julliany Souza e Léo Brandão, dando start ao projeto, e “Fui Comprado”, que traz colaboração com Samuel Messias, o segundo single, o In Memoriam de Ludmila Ferber finaliza com chave de ouro o EP. Registrado na Igreja Verbo da Vida, em São Paulo, o projeto não utiliza overdubbing, ou seja, não teve regravação em estúdio após as filmagens ao vivo.

Marcos Freire e Eyshila

Sopra Espírito (Compositora: Ludmila Ferber)

Lançamento: 21 de maio de 2024

Letra:

Oh vale de ossos secos

Profetizo sobre ti

Sopra, Espírito de Deus neste lugar

Com Teu poder e Tua graça,

Vem avivar

Sobre o vale de ossos secos

Faz um exército se levantar

Sobre as feridas não tratadas,

Vem restaurar, e curar

Sobre os nossos corações

Vem, Senhor!

Sobre todas as nações

Vem, Senhor!

Sobre toda a terra estende a Tua glória

Ora, vem, Senhor Jesus!

Oh vale de ossos secos

Profetizo sobre ti