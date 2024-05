Jennifer Lopez veste peça do último desfile da Chloé em evento no México

A atriz e cantora americana Jennifer Lopez, esteve nessa terça-feira, em um evento na Cidade do México para promover seu último filme, “Atlas” da Netflix e o look escolhido foi um vestido da maison parisiense Chloé. A peça, um longo branco com babados em camadas em musseline de seda orgânica, tem abertura frontal até a saia de malha transparente e decote em forma de V.

O look desenhado pela nova diretora criativa da marca Chemena Kamali é parte da nova coleção de Inverno 24, desfilado na última semana de moda de Paris e imprime o novo momento da mulher Chloé – com atitude sensual, livre e espirituosa.

CHLOÉ

Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de castro, 12000, piso Térreo, tel.: 11 3198 952

Shops Jardins – Rua Haddock Lobo, 1.626

Jennifer Lopez