Bruna Marquezine se emociona em entrevista com Silvia Braz durante a Paris Fashion Week

A atriz e a comunicadora se encontraram no quarto de hotel da atriz que se emocionou ao falar de família, carreira, escolhas pessoais e sua auto descoberta por meio da moda

Paris Fashion Week

Durante a Semana de Moda de Paris que acontece até terça-feira (5), Silvia Braz conduziu entrevista exclusiva com a atriz Bruna Marquezine que em meio a lágrimas e risadas, contou percepções da sua vida pessoal e espetacular carreira que iniciou aos 5 anos de idade.

Bruna Marquezine

Surpreendendo seus espectadores, Silvia Braz inovou ao direcionar os holofotes não só às passarelas, mas também às brasileiras inspiradoras. Na entrevista, Bruna Marquezine se abriu em uma conversa franca e reveladora. Emocionada revelou: “Sempre que eu falo que comecei a trabalhar com 5 anos as pessoas pensam: ‘nossa, a mãe dela deve ser mãe de miss’. Eu quero falar disso e eu fico com vontade de chorar porque eu hoje, muito nova, conquistei muita coisa. Eu sei que porque, também, eu comecei muito cedo e tive esse apoio. De fato, graças a minha mãe e meu pai eu sou a atriz que sou hoje e graças a eles eu permaneço trilhando o meu caminho”.

Silvia Braz

Silvia Braz, conhecida por sua elegância, espontaneidade e conhecimento no mundo da moda, mergulhou na trajetória profissional e no estilo pessoal de Bruna Marquezine que falou, também, sobre como lida com a exposição nas redes sociais: “venho convencendo a Juliana (empresária) a não postar mais nada. É o meu jeito de viver, sou muito criteriosa com tudo e o tempo que eu levo pra postar, aí realmente tem uma questão de ansiedade com TDH, vira uma pressão”, completa a atriz.

A atriz falou ainda sobre sua saída da TV Globo, seus sonhos e completou: “Silvia, você é uma das mulheres em que mais me inspiro”.

A entrevista exclusiva entre Silvia Braz e Bruna Marquezine está disponível, na íntegra, no Instagram de Silvia Braz.