Nati Vozza inaugura primeira flagship no Rio de Janeiro

A loja By NV possui 215m² e está localizada no Shopping Leblon

Nati Vozza deu mais um passo e inaugurou nova loja na capital carioca, localizada no Shopping Leblon. Com conceito bem similar da sua flagship paulista, localizada no Jardins, a empresária criou junto a empresa youV, de Nat Semensin, um projeto com inspiração clássica e detalhes modernos.

Nati Vozza

Os 215m2 são representados por um andar térreo, com sete provadores amplos, araras em latão e puffs decorativos. Tudo para deixar as clientes à vontade no novo espaço. Os tons predominantes escolhidos para a loja são claros, pensados exatamente para que as roupas se sobressaiam, afinal a label usa e abusa de muita cor em suas coleções.

“Sempre foi um sonho abrir lojas da NV em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro, que possui um estilo de público que conversa diretamente com o nosso DNA. Nossas coleções com peças coloridas são a cara da mulher carioca. Tenho certeza que elas irão se apaixonar pelo espaço.”, comenta Nati Vozza, diretora criativa e fundadora da NV.

Shopping Leblon

A elegância despojada e o estilo de vida do carioca, que encanta locais e turistas, é parte integrante do projeto arquitetônico do Shopping Leblon. Localizado em um dos bairros mais charmosos da Cidade Maravilhosa, o mall solar e aconchegante abriga um mix de lojas com marcas ícones da moda. Tudo pensado para criar uma experiência prazerosa, que já consagrou o Shopping Leblon como um dos mais admirados destinos de compras e lazer do Rio. O Espaço Gastronomia tem vista privilegiada para dois cartões postais da cidade: o Corcovado e o Cristo Redentor. Para quem busca lazer e cultura, o Shopping Leblon oferece um multiplex com cinema, teatro e livraria, onde acontecem as mais concorridas noites de autógrafos. Além de uma área de lazer infantil, o shopping abriga eventos exclusivos de artistas plásticos consagrados e das principais autoridades em moda e gastronomia.

Endereço: Shopping Leblon – Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 Leblon, Rio de Janeiro – RJ

Instagram: @bynv

Site: www.bynv.com.br