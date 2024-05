6 formas de facilitar suas tarefas domésticas

Saber como planejar as atividades domésticas é a melhor forma de organizar a casa com facilidade e sem todo aquele estresse

Organizar a casa nem sempre é aquele tipo de atividade que agrada a todos. Com a rotina cada vez mais corrida, o tempo para se preocupar com as tarefas domésticas tem sido mais curto. Consequentemente, é comum utilizar apenas aquele dia de folga para fazer tudo o que precisa em casa e o resultado disso é uma organização pouco produtiva e que fatalmente te deixará esgotado.

Por isso, a primeira dica é evitar deixar tudo para um único dia, especialmente se sua residência for grande. Ao longo da semana, você pode lavar roupas e demais itens na máquina de lavar, separar dias específicos para limpar cada parte da casa e outras dicas que preparamos para te ajudar a facilitar a organização de suas tarefas domésticas.

1. Limpeza regular

Uma das atividades que mais gasta tempo durante a organização da casa é aquela faxina generalizada. Evidentemente, é importantíssimo realizar esse tipo de limpeza pesada, para deixar os ambientes limpos e higienizados. Porém, isso não precisa ocorrer semanalmente e muito menos em um único dia.

Durante a semana, lembre-se de varrer o chão da casa ou usar o aspirador em determinados cômodos e, se tiver tempo, passe também um pano leve. Fazendo isso de duas a três vezes na semana, além de manter a casa limpa, quando precisar de uma faxina mais pesada, o tempo gasto será menor.

2. Organize a lavanderia

A principal dica aqui é evitar o acúmulo exagerado de roupas para tomar a iniciativa de levá-las à máquina de lavar. Sempre que observar que já possui a quantidade ideal para realizar um ciclo completo, coloque as roupas na máquina, deixe com que ela faça o trabalho e concomitantemente realize outra tarefa de casa.

Ao final da lavagem, caso sua máquina de lavar também tenha a função de secar, opte por essa opção. Além de facilitar o trabalho, evita que você gaste mais tempo retirando as roupas da máquina para estendê-las. Após todo o processo ser finalizado, dobre e guarde as roupas imediatamente para que elas não fiquem ocupando espaço e acumulando poeira em lugares alternativos.

3. Planeje sua alimentação

Com a rotina corrida, o tempo para cozinhar e alimentar-se corretamente também é escasso. Para melhorar essa questão, utilize algum dos dias do final de semana para preparar a comida da semana toda. Dessa forma, você terá refeições nutritivas para a semana toda.

Organize seu cardápio semanal, pensando nesse preparo tanto para almoço e jantar quanto também para os lanches da tarde. Ademais, essa mesma dica pode ser utilizada por quem tem filhos, pois organizar os lanches que a criança levará para a escola economizará bastante tempo todos os dias.

4. Organização

Uma casa sem os devidos espaços para que tudo fique em seu devido lugar pode passar a sensação de eterna bagunça. Por isso, designar lugares exatos para determinados itens, investindo em armários, gavetas e caixas, pode ajudar a deixar o ambiente mais organizado, sendo mais fácil também para limpar.

Não se esqueça de olhar nesses lugares com frequência para retirar aquilo que não está sendo utilizado, pois também é uma forma de evitar o acúmulo exagerado de itens e facilitar sua vida no dia a dia.

5. Faça listas

Sem esse costume de delimitar dias específicos para determinadas tarefas, é normal se sentir perdido com relação ao que fazer primeiro quando a situação está caótica. Uma forma de resolver essa situação é preparar uma lista, com ordem de urgência e de acordo com a sua necessidade, para que possa ao menos começar a organizar.

Depois desse primeiro passo, também o costume de refletir sobre suas principais necessidades, anotar em um papel ou celular, para que possa fazer aquilo que se propôs a fazer em determinado dia. É uma dica similar à de preparar uma lista de compras, já que antes de ir ao mercado, é preciso pensar quais itens estão faltando, o que precisa ser reposto e qual é a ordem de prioridade.

6. Automação

Hoje em dia, podemos contar com a ajuda da tecnologia para tornar a nossa rotina menos estressante e mais organizada. Por exemplo, existem no mercado os chamados robôs aspiradores, que podem ser programados para realizar a limpeza diária da sua casa, sem que você precise estar na residência. Há modelos também que até passam pano, outra adição excelente para quem busca praticidade.

São dicas práticas e muito eficientes para quem busca organizar melhor a rotina e conseguir dar conta de todas as tarefas domésticas da melhor forma possível. Não se esqueça de que dividir as demandas e evitar fazer tudo de uma única vez é a melhor maneira de ter um dia a dia melhor aproveitado.

Image by freepik