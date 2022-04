CLARO COMEMORA “GENTE NOVA CHEGANDO”: PAULO VIEIRA COMPLETA O TIME SOLAR DA MARCA

Não é novidade que a Claro cresce, inova e se destaca a cada ano. E, por isso, está sendo reconhecida por diversos rankings, liderando pesquisas e mantendo o pioneirismo nas entregas aos seus consumidores. E, para contar tudo isso ao mercado, está ampliando o time das estrelas que representam a marca. Em nova campanha, criada pela Talent Marcel, a companhia apresenta o ator e apresentador Paulo Vieira.

O propósito da campanha e da chegada do artista é reforçar um dos objetivos da marca, que é oferecer ao cliente o que ele merece: o novo, o que é atual, com muita qualidade, e em uma operadora inovadora e premiada.

Na fase inicial, com início nesta quinta (21/04), dois filmes vão ao ar. No primeiro, Tiago Leifert e Anitta, com irreverência, explicam que “tem sempre gente nova chegando”, já que a Claro entrega a melhor experiência e satisfação aos seus clientes. E, como exemplo das constantes e boas novidades, apresentam Paulo, que chega na velocidade do 5G da Claro.

No segundo filme, os artistas também vão ajudar a marca a reforçar os diferenciais, como o fato da Claro ser a primeira a entregar o 5G no Brasil, assim como as ligações ilimitadas, além de disponibilizar planos com muita internet, apps ilimitados e os Passaportes, planos que permitem ao cliente utilizar a linha no exterior como se estivesse no Brasil.

Anitta, Tiago Leifert & Paulo Vieira

Foto: Divulgação

“Paulo, além de ter uma forte conexão com o momento atual do brasileiro, representa a novidade e o tom leve e divertido — características que a marca Claro também carrega. E ele chega para brilhar em um time que já é solar, com Anitta e Leifert juntos. Só mesmo a operadora que busca sempre trazer inovação aos seus clientes; que tem a internet móvel mais rápida do país, segundo o Speedtest; e que é pioneira no 5G no Brasil pode reunir um elenco tão completo”, afirma Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro.

A executiva ainda reforça mais um objetivo, que é garantir que todo o Brasil possa conferir os últimos reconhecimentos recebidos. A Claro é a vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2022. O resultado vem somar à conquista de ser a operadora com os clientes mais satisfeitos em telefonia móvel na Pesquisa de Satisfação de Qualidade Percebida, também da Anatel. E as láureas fazem coro com premiações recentes recebidas pela Claro. No 5º Prêmio Canaltech, a companhia venceu mais uma vez a votação popular como Melhor Operadora Móvel. E no Anuário Melhores Serviços do Estadão, a Claro venceu, pelo segundo ano consecutivo, a categoria “Móvel”.

Sobre a escolha de Paulo Vieira, os diretores de Criação da Talent, Diego Ferrite e Rodrigo Lugato, explicam. “Paulo Vieira é a cara da Claro. Um cara super conectado e irreverente que, junto com Anitta e Tiago Leifert, vai ajudar a deixar a marca onde ela merece estar: sempre nos principais assuntos das pessoas”, comenta Ferrite. Para Rodrigo Lugato, “sempre tem gente nova chegando na Claro e, a real, é que as pessoas chegam cheias de dúvidas e perguntas. Mas ao invés de fazer um simples tutorial, por que não levar um papo descontraído com a galera? O Paulo é a figura ideal para isso”, analisa o criativo.

A campanha chega junto do anúncio oficial da conclusão do processo de venda da Oi Móvel. A Claro dá início ao processo de integração dos ativos adquiridos, que terá a transferência de 12 milhões de linhas em várias regiões do Brasil. Nesta primeira etapa, nada muda para os clientes, que serão comunicados a cada nova movimentação. Mais uma novidade da operadora que sempre recebe gente nova.

A campanha foi lançada nesta quinta-feira, dia 21. Com filmes de 30’, 15’ e 5, será veiculada na TV Aberta, PayTV, aeroportos, OOH, digital e mídias proprietárias da Claro.

