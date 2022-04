Eletrônicos facilitam a vida de quem pratica corrida e outros esportes

Amadores ou profissionais, corredores podem contar com a tecnologia como aliada

Dizem que, quando o bichinho da corrida pica alguém, a pessoa já acorda com vontade de correr, e quando não consegue, tem uma série de efeitos colaterais, incluindo tristeza e dores no corpo. Brincadeiras à parte, correr é o esporte favorito de milhões de brasileiros, e a estimativa é que existam entre 5 milhões e 11 milhões de corredores de rua no Brasil. Com a pandemia de Covid-19, que fechou as academias, a corrida ganhou ainda mais destaque como um esporte que favorece o contato com a natureza, mas que não tem muito contato físico com as outras pessoas.

Em muitas cidades do Brasil, quem acorda cedinho sempre pode ver pessoas correndo pelas ruas e praças, com cachorros, de bicicleta, sozinhos, ou em grupo. As equipes de corrida e as competições para amadores estão fazendo o maior sucesso, movimentando gente que descobriu na corrida o estímulo que precisava para sair do sedentarismo.

Mas, para melhorar essa brincadeira, que já virou coisa séria, alguns eletrônicos podem ser companheiros fundamentais.

Fone de ouvido bluetooth

Com música, tudo fica melhor. Correr com o estímulo do fone de ouvido ajuda quem precisa distrair a mente e quem deseja manter o foco. Por isso, este é o acessório fundamental para quem quer se aventurar pelo caminho da corrida. Tão importante quanto o tênis, o fone de ouvido mais indicado é o sem fio, à prova d’água, que funciona via bluetooth. Assim, nada irá atrapalhar a prática, nem chuva, nem suor, muito menos o frio.

Cinta cardíaca

Correr é um exercício muito prazeroso, mas que precisa de segurança, e para quem a história de correr já virou esporte, a cinta cardíaca é um equipamento fundamental para monitorar os batimentos cardíacos e controlar o esforço físico. Assim, o corredor consegue manter o ritmo ideal, sem passar do estipulado.

MP3 ou MP4

Muitas pessoas correm ouvindo música no celular, com alguns suportes plastificados, que ficam presos no braço, protegem o aparelho do suor e não atrapalham a corrida. Dá para ouvir música, podcasts, rádio e tudo mais. Mas, se você corre em um lugar ou horário perigoso, o ideal é deixar o smartphone em casa e utilizar um dispositivo de som, como MP3 ou MP4, que tocam música, são menores e mais baratos, por isso irão chamar menos atenção na rua.

Smartwatch

Resistente a água e poeira, o smartwatch é o melhor amigo de quem pratica exercício físico, já que permite acompanhar batimentos cardíacos, calorias perdidas, quilômetros percorridos e tempo de exercício. Por isso, é um eletrônico muito importante para quem ama correr, compatível com aplicativos de corrida e exercícios físicos.

Todos os eletrônicos utilizados para a corrida poderão ser utilizados também em qualquer outra atividade física, no caminho para o trabalho, para monitorar sua qualidade do sono ou até seu desempenho nas disputas de airsoft. São equipamentos curingas, excelentes aliados da saúde.

Foto: istock