Fundação R.W. Johnson formará profissionais em todo o território nacional

As inscrições para pessoas interessadas em integrar as novas turmas do curso estarão abertas até 30 de maio e os candidatos aprovados receberão 90% de bolsa da Fundação R.W. Johnson do Brasil

A Fundação R.W.Johnson, mantida pelos negócios da Johnson & Johnson no Brasil, expandiu sua atuação e oferecerá cursos de enfermagem para moradores de qualquer região do país por meio de aulas em formato de EAD — Ensino à Distância. Até 2021, a Escola de Enfermagem atendia moradores da região onde fica o campus Johnson & Johnson, instalado em São José dos Campos (SP).

A Fundação é uma entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública, que atua há mais de 40 anos no sistema de saúde nacional. Uma das mais tradicionais do País, ela tem em seu histórico a formação de mais de mil profissionais da área de saúde, número que cresce, com a oferta de cursos online.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Para consolidar o propósito de chegar a todo o território nacional, a Fundação R. W. Johnson fechou acordo com um centro hospitalar de excelência, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que será responsável pela operação dos cursos, enquanto a Fundação R. W. Johnson oferecerá bolsas de estudos, dando oportunidade a estudantes que buscam qualificação.

A parceria entre as duas instituições já ocorre em outros cursos e tem trazido resultados positivos. Por meio dela, hoje, cem profissionais integram a turma da pós-graduação de Enfermagem em Oncologia.

Inscrições abertas para o curso de Melhores Práticas em Enfermagem em Oncologia

Neste momento, estão abertas as inscrições para o curso de extensão Trilha de Melhores Práticas em Enfermagem em Oncologia, que contemplará cem profissionais com formação completa, como técnico ou auxiliar de Enfermagem.

Todas as pessoas aprovadas para esse curso receberão 90% de Bolsa da Fundação R.W. Johnson. As inscrições permanecerão abertas até o dia 30 de maio e devem ser feitas nesse link. As aulas serão realizadas no formato online e o curso terá duração de seis meses, com início previsto para o dia 19 de julho.

Para mais informações, acesse aqui.

Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que uma boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso. É por isso que, há mais de 130 anos, nosso objetivo é manter as pessoas saudáveis em todas as idades e fases da vida. Hoje, como a maior e mais diversificada empresa de saúde do mundo, estamos comprometidos em usar nosso alcance para o bem. Nos esforçamos para melhorar a acessibilidade, criar comunidades mais saudáveis e proporcionar uma mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos, em qualquer lugar. Unimos coração, ciência e engenhosidade para mudar profundamente a trajetória da saúde da humanidade.

Fundação R.W.Johnson

No Brasil, a Fundação R.W.Johnson, por meio de seus mantenedores, as companhias Johnson & Johnson do Brasil, contribui para melhoria da qualidade e redução de desigualdades nos serviços de saúde, trabalhando direta e indiretamente na formação e no desenvolvimento de capacidades de profissionais da enfermagem, bem como no fomento e na gestão de projetos que visam promoção de saúde. Nos últimos 40 anos a Fundação já formou mais de 1000 profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem e desde 2022 atua na qualificação da enfermagem superior e técnica em temáticas que geram valor para a sociedade como Oncologia e Saúde Mental.

Imagem de Rafael Urdaneta Rojas por Pixabay