Colinas Shopping recebe Feira de Orquídeas e Suculentas

O Colinas Shopping recebe nos dias 23 e 24 de abril o Festival de Orquídeas e Suculentas. O evento, que deve movimentar o centro de compras no fim de semana de feriado prolongado, conta com a presença de grandes expositores do ramo no estado de São Paulo.

Entre eles, estão: Orquidário Aniela (Jarinu), Orquidário Itaipava (Mogi das Cruzes), Orquidário da Serra (São Pedro), Orquidário K&S (Mogi das Cruzes), Mundo NPK Materiais de Cultivo (São José do Rio Preto) e Amour em Pétalas (São Bernardo do Campo).

Além da exposição e venda, os profissionais especialistas em orquídeas e suculentas também estarão de plantão para dar dicas e tirar dúvidas sobre o cultivo dessas plantas.

O Festival, de entrada gratuita, será realizado no piso térreo, próximo à Praça de Eventos, no sábado (23), das 10h às 22h, e no domingo (24), das 10h às 20h.

O visitante encontrará espécies raras e apreciadas por colecionadores, mudas de orquídeas vandas, cattleyas, sophronitis, micro-orquídeas e catasetuns, entre outras. Outros destaques são as plantas suculentas e cactos em vasos decorados e as plantas ornamentais.

Para mais Informações sobre o evento, acesse www.feiradeorquideaseflores.com.br

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúsos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.

