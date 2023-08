CIESP São José dos Campos será sede da Coalizão Empresarial do Governo do Estado

A regional São José dos Campos do CIESP irá sediar no dia 9 de agosto às 10h30 o evento Coalização Empresarial com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, além de empresários e lideranças políticas.

A iniciativa tem como objetivo fomentar o crescimento da região e oferecer maior sinergia na cadeia produtiva. Durante o encontro serão debatidas propostas voltadas ao desenvolvimento local, de acordo com a vocação da região.

CIESP São José dos Campos

As cidades que compõem a regional São José dos Campos do CIESP foram responsáveis por exportações da ordem de US$ 3,86 bilhões de janeiro a junho de 2023 e o setor industrial na cidade vem apresentando crescendo número de geração de empregos e abertura de novas empresas. São 36.725 postos de trabalho em estoque e saldo positivo de geração de empregos desde janeiro.

Para entender o atual momento e ajudar o Governo do Estado a definir prioridades, o evento também vai discutir as demandas das empresas e dessa forma propor ações práticas para aumentar o desenvolvimento.

Coalização Empresarial

As inscrições para participar da Coalização Empresarial estão abertas pelo site do CIESP: https://portal.ciespsjc.org.br/page/coalizao-so-jos-dos-campos