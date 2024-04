São José dos Campos é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Iniciativa Educação Empreendedora levou o prêmio na categoria Empreendedorismo na Escola; premiação foi realizada nesta quinta-feira, 11, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo

A iniciativa Educação Empreendedora, de São José dos Campos, venceu a categoria Empreendedorismo na Escola da etapa paulista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A premiação foi realizada nesta quinta-feira, 11 de abril, em evento no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

Sebrae-SP

O objetivo da premiação, que está na 12ª edição, é destacar o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de iniciativas que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local.

Prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira

“O Prêmio representa muito para nós, que temos como nosso DNA o empreendedorismo. É na educação que realmente vamos mudar o futuro. O Prêmio representa muito para os nossos mais de quatro mil funcionários ligados diretamente à educação, que trabalham diariamente para melhorar o futuro do nosso país e das nossas crianças”, destacou o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira.

Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A iniciativa Educação Empreendedora é parte do currículo escolar da rede municipal desde 1999. Tem como uma das sedes o prédio do Centro de Educação Empreendedora (CEDEMP), que apoia a criança desde suas vivencias na Pedagogia Empreendedora dos Sonhos, até as atividades do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), em parceria com o Sebrae. A criação de uma cultura empreendedora desde a educação infantil até a conclusão do ensino fundamental foi a arma para combater a estagnação social.

O troféu foi entregue pelo Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Na categoria Empreendedorismo na escola, são reconhecidas as iniciativas que adotam estratégias educacionais para trabalhar a mentalidade empreendedora dentro das escolas, com o objetivo de desenvolver as competências empreendedoras em crianças e adolescentes.

Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Márcio França

“O traço comum entre ser prefeito e ser empreendedor é a coragem. O empreendedor todo dia enfrenta seus dissabores, assim como os prefeitos muitas vezes não têm seu reconhecimento. O prefeito que consegue passar pelo seu mandato e cumprir sua jornada, passa, certamente pela experiência mais bonita e, no entanto, mais dolorosa da sua vida, porque qualquer problema na cidade é problema do prefeito. O Prêmio é um reconhecimento da sociedade e o Sebrae quer que os prefeitos sirvam de exemplo”, afirmou o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Márcio França.

Vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth

“O empreendedor é o verdadeiro gerador de empregos, renda e pagador de impostos, e aos gestores públicos cabe transformar esses impostos em melhores serviços. O emprego é o melhor programa social que existe. Quando vemos nesse Prêmio o conjunto de iniciativas empreendedoras, fruto de um trabalho realizado pelo Sebrae há mais de 20 anos, percebemos que estamos no caminho certo”, ressaltou o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth.

“O Prêmio busca identificar e valorizar as conquistas locais de prefeituras que contribuem para um cenário nacional mais próspero, inclusivo e resiliente. O Sebrae é parceiro do município; é neste ambiente que os pequenos negócios prosperam e permitem que a economia local se desenvolva”, destaca o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima.

“Este Prêmio reafirma a relevância das lideranças municipais no desenvolvimento dos pequenos negócios, na geração de oportunidades, empregos e inovação. O trabalho feito nos municípios com tanto vigor, por si só, já os torna vencedores”, ressalta o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP, Manuel Henrique Farias Ramos.

“O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é a valorização das iniciativas voltadas ao empreendedorismo, um dos principais motores da economia. Ao apoiar os pequenos negócios e fomentar a cultura empreendedora, a gestão pública atua pelo desenvolvimento do município de forma efetiva. Por meio do Prêmio, o Sebrae-SP busca estimular um número cada vez maior de cidades a colocarem o empreendedorismo entre suas prioridades”, afirma o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

“Com a participação no Prêmio, as prefeituras mostram que estão atentas às dores dos donos e donas de pequenos negócios de suas cidades e empenhadas em oferecer soluções. Essa preocupação está em total sintonia com o trabalho do Sebrae-SP. Que as ideias e práticas vistas nesta edição do Prêmio se tornem referências para mais municípios”, diz o Diretor Técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi.

“Adotar políticas em prol dos pequenos negócios é criar condições para que eles prosperem e contribuam gerando renda, empregos e avanços sociais nas cidades. As prefeituras participantes do Prêmio, mesmo as que não venceram, mostram comprometimento em trabalhar pelos empreendedores de seus municípios, o que é muito positivo”, comenta a gerente da Unidade Políticas Públicas e Relações Institucionais do Sebrae-SP, Lizzie Trivelatto.

Sobre o Prêmio

A etapa estadual recebeu 235 iniciativas inscritas, envolvendo 237 municípios, em dez categorias: Governança Territorial, Compras Governamentais, Empreendedorismo Rural, Sala do Empreendedor, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Empreendedorismo na Escola, Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, Cidade Empreendedora, Turismo e Identidade Territorial, e Inclusão Produtiva.

As prefeituras que apresentaram iniciativas consistentes, focados na melhoria do ambiente de negócios por meio de políticas públicas de base empreendedora, foram homenageadas com o Selo Prefeitura Empreendedora.

Etapa nacional

As prefeituras vencedoras disputarão a etapa nacional da premiação, que começa a partir de 29 de abril, quando os primeiros colocados de cada categoria dos Estados serão avaliados pela comissão nacional. A cerimônia final está prevista para ocorrer em 11 de junho, em Brasília (DF). No total, a 12ª edição do Prêmio recebeu mais de 2,5 mil inscrições em todo o País.