Desktop ilumina céu de São José dos Campos com drones para marcar entrada na cidade

Ação celebra início das operações da companhia no Vale do Paraíba e reforça atual posicionamento de provedor de internet que mais cresce no Estado de São Paulo

Shopping Jardim Oriente

Nesta sexta-feira, 1º de julho, o provedor de internet Desktop realiza um show de luzes e projeções no céu de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A apresentação, que marca oficialmente a chegada da companhia a cidade, vai acontecer às 20h no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, durante o Arraiá Brasil-Japão.

Como forma de celebrar a sua chegada, a Desktop irá promover um show que projetará para o público presente palavras e imagens ligadas aos seus 25 anos de trajetória. O mote da iniciativa é reforçar o atual discurso de posicionamento da companhia, que se apresenta como “o provedor de internet que mais cresce no Estado de São Paulo”, segundo dados oficiais da Anatel. A ação também sintetiza os preceitos da empresa, baseados em velocidade, ousadia e sinergia.

A Desktop inicia operação no Vale do Paraíba, inaugurando seus serviços de internet nesta primeira fase para São José dos Campos e mais três cidades: Taubaté, Caçapava e Jacareí. Ao todo foram investidos R$ 35 milhões para esta etapa do projeto, que contemplam a montagem de infraestrutura de rede própria, abertura de 150 vagas de empregos, criação de 150 mil acessos para atender a região e fomentação de programas sócios-culturais.

Show de Drone da Desktop

Quando: 1º de julho

Horário: 20h

Onde: Shopping Jardim Oriente (estacionamento)

Endereço: R. Andorra, 500 – Jardim América, São José dos Campos

Entrada: gratuita

Desktop

A Desktop é o provedor de internet que mais cresce no Estado de São Paulo. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, atualmente a companhia fornece internet 100% fibra ótica para mais de 125 localidades. A Desktop conecta aproximadamente 667 mil clientes com nível máximo de atendimento no Reclame Aqui e tem mais de 40 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. A empresa está na Bolsa de Valores brasileira desde 21/07/2021.

