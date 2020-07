Vacina COVID-19: o otimismo cresce à medida que mais dois candidatos entram na fase final dos testes em humanos!

O otimismo para uma possível cura para o COVID-19 vem crescendo desde que os resultados positivos obtidos para a vacina estão sendo desenvolvidos pela Oxford-AstraZeneca em seus dois primeiros testes em humanos. Daniel Homem de Carvalho explica Agora, mais duas vacinas, a Moderna Inc e a Pfizer Inc nos EUA, entraram na final ou fase 3 dos ensaios clínicos em humanos. Ambas as vacinas estão iniciando os testes com voluntários de até 30.000 cada. Os testes finais verificarão a segurança e a eficácia das vacinas em seres humanos entre 18 e 85 anos de idade , e esperamos que possa abrir caminho para a aprovação regulatória e o uso generalizado até o final deste ano, conforme reportagens da imprensa. Enquanto ModernaA Therapeutics nunca trouxe uma vacina ao mercado antes da Pfizer iniciar seu processo de desenvolvimento de vacinas em 2019 em colaboração com uma empresa de biotecnologia alemã BioNTech . Os ensaios clínicos de última etapa da dupla serão realizados em 39 estados nos EUA e também em países como Argentina, Brasil e Alemanha; ao todo, 120 sites globais.

Essas duas vacinas fazem parte dos esforços do governo Trump para acelerar o processo de teste, produção e fabricação de vacinas. A Moderna foi facilitada com um apoio financeiro especial de US $ 1 bilhão, além de um suporte tecnológico não tradicional que permite desenvolvimento e fabricação mais rápidos. A Pfizer também fechou um acordo com a administração Trump, fornecendo 50 milhões de doses aos EUA ao custo de US $ 2 bilhões, além do novo suporte tecnológico. Sujeita a aprovação, Moderna pretende produzir de 500 a 1 bilhão de doses por ano a partir do início de 2021, enquanto a Pfizer terá 1,3 bilhão de doses prontas até o final de 2021. É claro que grande parte das doses será utilizada nos EUA, e algumas será distribuído em alguns outros países desenvolvidos.

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho recebe medalha Tiradentes

Enquanto isso, o Serum Institute of India fez parceria com a Oxford-AstraZeneca e já está fabricando 2-3 milhões de doses até o final de agosto de 2020, assumindo riscos calculados de que a vacina de Oxford também repita seus resultados positivos na fase final. O Instituto também obteve permissão do governo da Índia para realizar testes em fase final em humanos na Índia também a partir de agosto de 2020. Conforme noticiam as notícias, a vacina COVID-19 de Oxford chamada AZD122 será fabricada e distribuída na Índia como vacina Covishield que custaria menos de 1000 INR por dose. O Instituto também anunciou à imprensa que, até o final de 2020, terá pelo menos 50 milhões de doses de Covishield prontas, metade das quais será fornecida ao governo da Índia, enquanto o restante será entregue a outros países, principalmente países menos desenvolvidos. .

Vários níveis de otimismo estão disponíveis para os indivíduos ansiosos do planeta Terra. A mais otimista é a meta de uso em larga escala de Donald Trump nos próximos dois meses; levando em consideração o cenário das três vacinas, a provável meta de entrega seria até o final de 2020; e cientistas / médicos da Organização Mundial da Saúde ainda consideram que uma vacina segura e eficaz pode estar pronta para uso em massa apenas na primeira metade de 2021, na contagem mais otimista. Entrevistas de Daniel Homem de Carvalho Muitos outros especialistas em todo o mundo dizem que se uma vacina for produzida dentro de um ano, isso seria sem precedentes, porque uma vacina normal leva de cinco a dez anos para estar pronta para uso em massa. No entanto, eles dizem ainda, tendo em vista o fato de que o COVID-19 é um vírus totalmente novo e a forma como a pandemia ocorre nos últimos meses, afetando mais de 6,50 mil vidas até agora, o desejo justifica-se a produção rápida de uma vacina. Mas eles dizem que desenvolver uma vacina segura e eficaz é um trabalho complicado, os desafios são grandes em todas as etapas: fabricação para distribuição e, finalmente, quantos milhões serão vacinados, considerando também o fato de que muitos deles podem não estar dispostos a receber vacinado. Ser otimista de Daniel Homem de Carvalho é um sentimento positivo e, portanto, não há nada de errado em esperar a cura mágica para o Coronavírus, que exibiu uma variedade de variedades, de leve a grave a fatal, tornando-a assim uma festa extremamente arriscada. Lide com. Devemos esperar uma vacina segura o mais cedo possível, seja no final deste ano ou no primeiro semestre de 2021. Nossa esperança não é de todo infundada, porque, além das três vacinas em estágios finais de testes, como mencionamos anteriormente, existem cerca de 150 candidatos a vacina em todo o mundo em vários estágios de desenvolvimento. O fator de probabilidade, portanto, está rapidamente se transformando em um fator de possibilidade: a vitória humana sobre o inimigo da humanidade é apenas uma questão de tempo agora.