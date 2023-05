Receitas com whey protein: como incluir o suplemento em diferentes refeições do dia a dia

Com diferentes benefícios, opções proteicas são aliadas do organismo

O whey protein é um suplemento que traz diversos benefícios ao corpo. Incluir essa potente fonte de proteína é fundamental para quem deseja aproveitar os benefícios do whey, por isso optar por um cardápio diversificado e cheio de outros ingredientes promissores irá proporcionar multiplicidade de nutrientes e sabores que agradam diversos momentos do paladar.

O whey protein pode ser utilizado em diversos tipos de receitas, desde as mais simples, para quem tem rotinas mais agitadas, quanto as mais elaboradas, para quem disponibiliza de tempo nos preparos. Independentemente da escolha, saber aproveitar as proteínas do suplemento e acrescentar ingredientes que combinem pode ser o diferencial para trazer sabor aos pratos.

Waffle com whey

Uma ótima opção para o café da manhã, a receita de waffle com whey protein é perfeita para deixar a refeição menos rotineira. Para a base do waffle será preciso bater um ovo e acrescentar cerca de 15 g de whey protein. A próxima etapa é adicionar cacau, farinha de amendoim ou linhaça, adoçante e acrescentar água aos poucos, até formar uma massa homogênea.

O segredo para que a massa cozinhe por inteira é pré-aquecer a máquina de waffle por cerca de 5 minutos antes de adicionar a mistura. Para servir, é opcional adicionar mel e canela a gosto.

Sorvete de frutas com whey

Com um preparo bastante simples, a receita de sorvete é uma forte aliada para quem deseja saborear um doce sem sair da dieta. Além disso, é uma excelente alternativa de lanche para ser consumida antes e após os treinos.

Seu preparo é feito à base de frutas congeladas, e opções como morango e banana são excelentes escolhas. Para transformar as frutas em sorvete, basta bater em um mixer junto de whey protein sabor baunilha e acrescentar iogurte desnatado. Para levar a consistência de sorvete, é só despejar a mistura em um pote e levar ao congelador por cerca de 3 horas.

Omelete com whey

Na hora de incrementar uma refeição como o almoço, o omelete pode ser uma opção simples e rápida. Para seu preparo, basta bater no liquidificador 3 claras de ovos com cerca de 20 g de whey protein neutro e sal a gosto. O cozimento da mistura é feito em frigideira antiaderente por cerca de 2 minutos de cada lado ou até as bordas ficarem levemente douradas.

A receita também pode ser incrementada com recheios de legumes, frango desfiado e temperos como salsinha a gosto.

Sopa proteica com whey

Um pouco mais elaborada, a sopa com whey protein é uma opção perfeita para o jantar. Seu preparo consiste em utilizar legumes como batata-inglesa, repolho, inhame, couve ou outras hortaliças que já estejam na geladeira. Além disso, pode-se acrescentar peito de frango para deixar a sopa ainda mais nutritiva.

O preparo é feito batendo as batatas ou o inhame já cozidos com a água do cozimento, utilizando um mixer, formando uma espécie de creme. Depois dessa etapa, é só acrescentar temperos como alho e cebola refogados, colocando o frango e os demais legumes junto da água, até dar o ponto de sopa. Por fim, basta acrescentar cerca de 20 g de whey protein de sabor neutro e sal a gosto.

Além de saborosas, as receitas com whey protein são naturais e benéficas para o organismo. Esse tipo de proteína é responsável pelo aumento no rendimento de atividades físicas, aumento da massa muscular, equilíbrio do açúcar no sangue, fortalecimento do sistema imunológico, além de outras propriedades e vantagens ao corpo.

Foto: iStock